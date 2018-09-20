座无虚席，场场爆满！连日来，以栾川县潭头镇原副镇长马海明真实事迹创作的豫剧现代戏《重渡沟》在我市精彩上演，一次次让观众热泪盈眶，一次次勾起干部群众深情追忆，一次次令人感佩“榜样的力量”。生前职位并不高的马海明，为何至今这么“燃”？

座无虚席，场场爆满！连日来，以栾川县潭头镇原副镇长马海明真实事迹创作的豫剧现代戏《重渡沟》在我市精彩上演，一次次让观众热泪盈眶，一次次勾起干部群众深情追忆，一次次令人感佩“榜样的力量”。生前职位并不高的马海明，为何至今这么“燃”？

一位观众说得好，“他有博大的胸怀，心里装的是咱老百姓；他有大作为，改变了穷山沟的模样，让老百姓的腰包鼓了起来”。是的，谁心中有民、造福于民，老百姓就爱戴这样的好干部、尊敬这样的好干部！

“让老百姓过上好日子”，是共产党人为人民谋幸福的初心使命所在，是我们一切工作的出发点和落脚点。20多年前，重渡沟家家都住土坯房，被贴上“光棍汉多、娃子失学多、欠账多、打牌多、喝酒闹事多、封建迷信多”的穷标签。马海明揣着“亲人们不再受苦穷”的梦，历尽千辛万苦，把昔日的穷山沟变成“中国农家宾馆第一村”，人均收入从不足400元变成了如今的40000元，足足增长了100倍！这启示我们，只有团结带领老百姓走上康庄大道，广大群众有了满满的“获得感”，党员干部才会有实实的“存在感”。

“让老百姓过上好日子”，就要有敢打敢拼的担当作为与开拓创新的进取精神。想当初，就算被讽为“马大煽”，马海明也从不为之所动，凭着对乡村旅游发展趋势的洞察，他拿出“死后也要用自己的骨灰去壮重渡沟的竹子”的执着，实现了从“卖矿石”到“卖风景”的转变，创造了闻名全国的“重渡沟经验”，也让自己变成了人们心中的“马大山”。正如省委书记王国生评价的那样，从马海明同志的身上，我们看到了“绿水青山就是金山银山”的实践伟力，看到了脱贫攻坚、推动乡村振兴需要付出更多的辛苦和努力，看到了在困难和斗争面前需要各级领导干部敢于担当、勇于作为。诚然，党员干部的肩膀能负重、敢担当，才能把守初心担使命落到实处，才能让老百姓的生活“芝麻开花节节高”。

人民是我们党执政的最大底气。每一个共产党人，都需要在为民造福中实现自己的价值，在无私奉献中成就人生的境界。像马海明那样心中时刻装着人民群众，在砥砺初心使命中把根在群众中扎得深些再深些，不断在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上取得新进展，千方百计让老百姓都能过上好日子，“人心就会永远在我们这边”！（洛平）