邻里中心：洛阳社区服务新模式

今年以来，我市一些社区结合自身特色打造邻里中心，使其成为居民“打卡”的新去处。在具体运作上，有的社区引入专业社会组织提供服务，并发动社区居民共同参与设计；有的社区面向入驻机构推出优惠措施，让居民更多获益。业内人士建议，有条件的社区在打造邻里中心时，可以考虑深入细化内部项目设置，实现居民享受便利和实惠“零距离”。

邻里中心里的儿童乐园

核心提示

今年以来，我市一些社区结合自身特色打造邻里中心，使其成为居民“打卡”的新去处。在具体运作上，有的社区引入专业社会组织提供服务，并发动社区居民共同参与设计；有的社区面向入驻机构推出优惠措施，让居民更多获益。业内人士建议，有条件的社区在打造邻里中心时，可以考虑深入细化内部项目设置，实现居民享受便利和实惠“零距离”。

1 社区邻里中心，活动内容很丰富

近日，高新区徐家营办事处北方社区的邻里中心正式投用，居民们又有了新去处。18日上午，记者在现场看到，位于社区办公大厅二楼的邻里中心分设多个功能性房间，并且根据特点进行装饰。在“棋牌天地”里，老人们围坐“厮杀”，还有志愿者在一旁添茶倒水。“吹着空调，跟老伙计们耍耍，这地方真不赖。”76岁的居民张先生说。

在隔壁的亲子乐园里，新购置的儿童滑梯、秋千等玩具旁围满了开心玩耍的孩子。“家门口有了游乐场，小孙子天天闹着来。”一位居民说。在与之相邻的练歌房、书画室里，居民们正在认真听专业老师讲课。为了保证互不打扰，每个房间都进行了隔音处理。

眼下正是暑假，涧西区湖北路办事处天九社区的邻里中心里更加热闹了。环保手工制作、健康养生讲座、亲子活动……每天活动都安排得满满当当。71岁的居民黄雪芹说，有了邻里中心后，自己培养了不少爱好，按时“打卡”已成为习惯。

“邻里中心既能融洽邻里关系，也可以‘零距离’服务居民。”天九社区相关负责人说，社区所辖小区均为老旧小区，老龄化程度高，邻里中心日常安排的活动也以适合老年人的为主。进入暑期后，不少家庭面临“孩子去哪儿”的窘境，为此，他们又专门推出了针对孩子的特色服务。

2 以居民需求为依托，服务更加“接地气”

记者通过网络查询了解到，邻里中心又称街坊中心，是源于新加坡的新型社区服务概念，其实质是集商业、文化、体育、卫生、教育等于一体的居住区商业中心，围绕居住配套功能，从“油盐酱醋茶”到“衣食住行闲”，为百姓提供“一站式”服务。在我市，部分社区结合自身特色打造邻里中心，在设计和服务上更加“接地气”。

院子里，立体架子上摆放着一盆盆绿色蔬菜，惹人喜爱；角落里，几朵荷花开得正好，迎风摇曳；沿着木质台阶拾级而上，室内绿植环绕，书香沁人……走进天九社区的邻里中心，清新、舒适的环境令人身心愉悦。该社区负责人说，这里原本是一处废弃仓库，为了使其更好地发挥作用，社区向上级部门申请获批后，建成了场地开阔的邻里中心，“社区组织活动更加方便，参加的居民也更多了”。

北方社区的邻里中心面积约1000平方米，原本是社区老年大学的活动场地。今年6月，社区在此基础上进行升级改造，并增设了亲子智慧课堂项目，包括儿童乐园、亲子读书会、琴棋书画课堂、心理教育等多个板块，主要针对辖区3岁到14岁的少年儿童开展活动，鼓励他们走出家门，放下手机，远离电子游戏，增进亲子沟通。

“目前已经开展了几场活动，效果不错。”北方社区相关负责人说，下一步，该社区将以老年大学、亲子智慧课堂等服务项目为依托，进一步发挥和提升社区资源优势。比如，联合社区卫生服务站实现“线上+线下”全线医疗服务，联合辖区物业公司定期到邻里中心提供家电维修、家政服务等，扩大为居民服务的覆盖面。

3 优化资源配置，居民受益“零距离”

作为新生事物，邻里中心的出现更好地满足了居民的日常需要，在具体运作模式上，各社区的做法各有特色。比如，天九社区采取的是引入专业社会组织，并发动社区居民共同参与设计的方式。该社区通过大量走访了解居民实际需求，最终确定了手工坊、读书阅览室、儿童之家、多功能活动厅等板块，打造了居民日常休闲娱乐、开展文化活动、沟通交流的综合性服务平台；在实际改造过程中，该社区还邀请擅长种植、园艺设计的居民献计献策，增强了居民的获得感和主动参与社区共建的意识。

北方社区的“能人”不少，有人擅长写毛笔字、画牡丹，有人擅长编织手工艺品，还有人热衷参加公益活动。于是，该社区通过资源共享、优势互补免费搭建平台，鼓励居民作为“合伙人”加入授课队伍，久而久之，愿意参与社区服务的居民越来越多。与此同时，北方社区还邀请辖区的专业培训机构入驻邻里中心，以远低于市场的价格为居民授课，并面向这些机构推出“三免两保障”措施，即场地免费、水电免费、社区服务免费，课堂硬件设施保障、每班一名志愿者保障，以解除对方的后顾之忧。这一举措极大地激发了培训机构的热情，目前该社区邻里中心已引入书法、架子鼓、葫芦丝、武术等多门课程。

“邻里中心可以以公益项目为载体，积极发动爱心企业、专业组织、志愿者等共同参与，通过资源要素的优化配置，为社区居民提供高质量、专业化的服务。”我市一家常年与社区开展合作的社会组织机构负责人说，建议有条件的社区在打造邻里中心时，考虑深入细化内部项目设置，比如引入“议事坊”“调解室”“心理咨询室”“职业规划”“读书会”等，开设社区事物办理“一站式”窗口，从心理、物质、生活等方面全方位为居民提供各类服务，扩大受益居民的覆盖面，真正实现居民“零距离”享受各项便利和实惠。（洛阳日报记者 李岚 通讯员 孙宇 李静 文/图）