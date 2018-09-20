洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“门槛”高！办理免费开放体育场出入证还要人身意外保险单？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-07-22 08:46

　　某学校体育场地内开放时间空无一人

　　-本期关注

　　日前，洛龙区启动学校体育场地向社会免费开放工作，该区首批13所中小学校的体育场地向社会免费开放。周边居民通过相关认证后，持出入证即可在开放日规定时间内入校锻炼。

　　消息公布后，有群众反映，办理出入证的“门槛”高，需要提供体检报告和人身意外保险单；开放时间短。

　　-听您倾诉

　　李先生家住定鼎门街附近，前几天，他听说洛龙区有13所中小学校的体育场地向社会免费开放后，便到离家不远的龙泰小学办出入证。学校门卫室保安说，办理出入证，需要申请人先提供本人的身份证、户口簿、体检报告和人身意外保险单；符合条件后才能领取申请表，到学校所在社区进行报备和验证；社区盖章后，将申请表交到学校，签承诺书，最后领出入证。

　　“就是办个出入证，为啥要提供体检报告和人身意外保险单？”李先生有些不理解，“为了办出入证，专门花钱做体检、买保险太麻烦，还不如到街头游园锻炼，既不花钱，也没限制。”

　　市民王先生说，目前，洛龙区向社会免费开放体育场地的13所中小学校，开放时间为双休日、节假日、寒暑假的9时至11时、15时至18时。他认为，学校体育场地开放时间太短，特别是寒暑假期间，与不少人的上班时间冲突。

　　-所跑单位

　　洛龙区部分体育场地向社会免费开放的学校、洛龙区教体局

　　-跑腿经历

　　接到群众反映后，记者走访了洛龙区龙泰小学、第一实验小学翠云校区等学校。虽然在开放时间，但在这些学校的体育场地内没人在锻炼，来校咨询办证的人也少。

　　其中，一所学校门卫室的保安说，办出入证时，除了填写申请表，还要签一份承诺书。记者看到，承诺书上有“承诺本人身体健康，无不适应进行激烈运动的任何慢性及急性疾病。如发生由身体疾病引起的意外，相关责任全部由本人承担”等内容。

　　在洛龙区教体局，该局负责人解答了群众反映的问题。

　　“洛龙区启动这项工作，初衷是方便群众运动，这也是对街头游园、广场等场地的有益补充。”洛龙区教体局负责人说，开放的体育场地包括田径场、足球场、篮球场等，对应的运动项目都比较激烈，具有专业性、对抗性等特点，对运动人员的身体条件要求较高，为避免意外情况的出现，才提高了出入证的办理“门槛”。如果只是日常散步、快走，街头游园、广场基本能满足。

　　“只要是一年有效期内的体检报告就行，并非要求申请人为了办证，重新体检。另外，校园体育场地开放措施是长期执行的，不是过了暑假就取消，出入证可长期使用。”该负责人说，校园内的体育场地和教学楼没有隔离开，为保障正常教学秩序，群众入校锻炼期间，学校要派专人做好管理、服务工作，要求群众持证入校，也是为了保障锻炼环境有序，避免混乱。

　　针对群众反映的开放时间短等问题，该负责人说，他们会征求群众意见，调整开放时间，尽最大努力满足群众的健身需求。对设置办证条件的原因，也会让学校做好解释工作，避免群众误解。

　　-跑腿结果

　　记者将洛龙区教体局的回复反馈给李先生等人，他们听后表示理解。（洛阳晚报记者 牛鹏远 实习生 杨欢 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这种“感冒”很难缠 有人低烧一个月，有人性情大变
  • ·小伙儿醉酒后憋尿，竟然引发肾衰竭
  • ·把纽扣电池塞进鼻孔 3岁娃鼻黏膜被电烧伤
    		•
    宜阳：有山有水有花海 有吃有喝有漂流
    宜阳：有山有水有花海 有吃有喝有漂流
    宜阳：有山有水有花海 有吃有喝有漂流
        一天时间，周边走走转转，既放松了心情，也不会太累——对很多市民家庭来说，这种休闲旅游的需求很大。前几...
  • ·老吕和他的空中花园
  • ·盛夏时节，鲜美不过小龙虾
  • ·六旬“穿越者”：从“菜鸟”到领队
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 痛心！一颗葡萄呛入喉 洛阳一男童窒息...
  • 瀍河上将再添新大桥
  • 洛阳上半年GDP同比增长8.3% 增速居全...
  • 惊出冷汗！大型机械掉在洛阳一高速上 ...
  • 洛阳国际文化旅游名城建设暨洛阳文旅...
  • 定了！栾川今年继续举办高速免费活动...
  • 洛阳：保护水生态，让河湖溪涧绿水长流
  • “门槛”高！办理免费开放体育场出入...
  • 寒门学子李英科：父亲不用再开拖拉机...
  • 洛阳洛卫军品博物馆
    		•
    百姓呼声
    旅游服务亭“转型”成烧烤摊？责令立即停业
    网友建议：V2路公交延长到高新区150医院
    精彩图片
    洛阳鸣鹤博物馆
    兴洛湖公园：景色宜人 ...
    洛阳瞪羚谷加速器项目...
    洛阳：畜牧业提升 优布...
    精彩热帖

    给妈妈暖冰棍

    丰宁坝上的色彩斑斓

    金蝉脱壳

    薰衣草人像
    /美丽的桃花岛-鲜艳的月季花
    /【光影瞬间】一组水景练习
    /徒步 汉函谷关--千唐志斋--铁门站——2019
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605