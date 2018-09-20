“门槛”高！办理免费开放体育场出入证还要人身意外保险单？

日前，洛龙区启动学校体育场地向社会免费开放工作，该区首批13所中小学校的体育场地向社会免费开放。周边居民通过相关认证后，持出入证即可在开放日规定时间内入校锻炼。消息公布后，有群众反映，办理出入证的“门槛”高，需要提供体检报告和人身意外保险单；开放时间短。

某学校体育场地内开放时间空无一人

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日前，洛龙区启动学校体育场地向社会免费开放工作，该区首批13所中小学校的体育场地向社会免费开放。周边居民通过相关认证后，持出入证即可在开放日规定时间内入校锻炼。

消息公布后，有群众反映，办理出入证的“门槛”高，需要提供体检报告和人身意外保险单；开放时间短。

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李先生家住定鼎门街附近，前几天，他听说洛龙区有13所中小学校的体育场地向社会免费开放后，便到离家不远的龙泰小学办出入证。学校门卫室保安说，办理出入证，需要申请人先提供本人的身份证、户口簿、体检报告和人身意外保险单；符合条件后才能领取申请表，到学校所在社区进行报备和验证；社区盖章后，将申请表交到学校，签承诺书，最后领出入证。

“就是办个出入证，为啥要提供体检报告和人身意外保险单？”李先生有些不理解，“为了办出入证，专门花钱做体检、买保险太麻烦，还不如到街头游园锻炼，既不花钱，也没限制。”

市民王先生说，目前，洛龙区向社会免费开放体育场地的13所中小学校，开放时间为双休日、节假日、寒暑假的9时至11时、15时至18时。他认为，学校体育场地开放时间太短，特别是寒暑假期间，与不少人的上班时间冲突。

-所跑单位

洛龙区部分体育场地向社会免费开放的学校、洛龙区教体局

-跑腿经历

接到群众反映后，记者走访了洛龙区龙泰小学、第一实验小学翠云校区等学校。虽然在开放时间，但在这些学校的体育场地内没人在锻炼，来校咨询办证的人也少。

其中，一所学校门卫室的保安说，办出入证时，除了填写申请表，还要签一份承诺书。记者看到，承诺书上有“承诺本人身体健康，无不适应进行激烈运动的任何慢性及急性疾病。如发生由身体疾病引起的意外，相关责任全部由本人承担”等内容。

在洛龙区教体局，该局负责人解答了群众反映的问题。

“洛龙区启动这项工作，初衷是方便群众运动，这也是对街头游园、广场等场地的有益补充。”洛龙区教体局负责人说，开放的体育场地包括田径场、足球场、篮球场等，对应的运动项目都比较激烈，具有专业性、对抗性等特点，对运动人员的身体条件要求较高，为避免意外情况的出现，才提高了出入证的办理“门槛”。如果只是日常散步、快走，街头游园、广场基本能满足。

“只要是一年有效期内的体检报告就行，并非要求申请人为了办证，重新体检。另外，校园体育场地开放措施是长期执行的，不是过了暑假就取消，出入证可长期使用。”该负责人说，校园内的体育场地和教学楼没有隔离开，为保障正常教学秩序，群众入校锻炼期间，学校要派专人做好管理、服务工作，要求群众持证入校，也是为了保障锻炼环境有序，避免混乱。

针对群众反映的开放时间短等问题，该负责人说，他们会征求群众意见，调整开放时间，尽最大努力满足群众的健身需求。对设置办证条件的原因，也会让学校做好解释工作，避免群众误解。

-跑腿结果

记者将洛龙区教体局的回复反馈给李先生等人，他们听后表示理解。（洛阳晚报记者 牛鹏远 实习生 杨欢 文/图）