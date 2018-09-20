社区学堂也是为社区服务“补课”（洛谭说事）

艺术折纸课上，小学生全神贯注地跟着老师折折叠叠；武术馆里，小学员一招一式像模像样……看晚报，暑假以来，我市一些社区探索开设暑期社区学堂，除了传统课业辅导，书法、剪纸、口才、绘画等应有尽有，引得众多市民点赞，更有不少人急切留言：我们社区啥时候也能有社区学堂？

艺术折纸课上，小学生全神贯注地跟着老师折折叠叠；武术馆里，小学员一招一式像模像样……看晚报，暑假以来，我市一些社区探索开设暑期社区学堂，除了传统课业辅导，书法、剪纸、口才、绘画等应有尽有，引得众多市民点赞，更有不少人急切留言：我们社区啥时候也能有社区学堂？

为何社区学堂如此受欢迎？内容丰富、形式新颖、满足需求，这些当然不必多说，但其之所以走红，也从侧面说明了一点，以往这类社区服务“太稀缺”了。社区是城市的细胞、市民的家园，社区情况复杂多样，群众需求多种多样，为居民提供精准化服务是社区的价值所在。在中共中央、国务院《关于加强和完善城乡社区治理的意见》中，社区服务就涉及劳动就业、教育事业、社会服务、文化体育等诸多事项。可以说，从教育培训、健康养老到开展文体娱乐活动，当下样样是群众的“刚需”，也理应成为社区“标配”。

可现实中，一些社区在这些服务上做得并不到位。比如，每到假期，一些双职工家庭孩子便无处可去，一些老年人也未能得到很好的照料服务。这背后，一个不容忽视的因素就在于社区功能还不健全，有些服务还跟不上老百姓的需求，该有的音乐舞蹈室、图书室、健身室、照料中心没有，该开展的青少年第二课堂、文化娱乐活动也没有开展。从这个角度讲，社区学堂的开设不只是解决了孩子们的“暑假问题”，也是在为社区服务的短板“补课”。

令人欣慰的是，不少社区正在探索。平常针对一些孩子无处可去而开办“四点半课堂”，急老年人所急而设立老年照料服务中心……形式多样的精细化服务，拉近了社区与群众的距离，吸引着居民参与到社区活动中。一位社区学堂负责人称，许多家长感动于“后顾之忧”的解除，主动做起了志愿者，工作之余帮着打扫卫生、管理课堂等，居民与社区之间形成了良性互动。

社区发展的目标，就是要成为居民幸福生活的港湾，而暑期社区学堂的推广无疑是一个很好的尝试。时刻瞄准群众的强烈需求，不断完善社区功能、持续弥补服务短板，社区才会真正成为群众的美好家园。（新闻观察员 洛谭）