洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

社区学堂也是为社区服务“补课”（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-07-22 08:45

　　艺术折纸课上，小学生全神贯注地跟着老师折折叠叠；武术馆里，小学员一招一式像模像样……看晚报，暑假以来，我市一些社区探索开设暑期社区学堂，除了传统课业辅导，书法、剪纸、口才、绘画等应有尽有，引得众多市民点赞，更有不少人急切留言：我们社区啥时候也能有社区学堂？

　　为何社区学堂如此受欢迎？内容丰富、形式新颖、满足需求，这些当然不必多说，但其之所以走红，也从侧面说明了一点，以往这类社区服务“太稀缺”了。社区是城市的细胞、市民的家园，社区情况复杂多样，群众需求多种多样，为居民提供精准化服务是社区的价值所在。在中共中央、国务院《关于加强和完善城乡社区治理的意见》中，社区服务就涉及劳动就业、教育事业、社会服务、文化体育等诸多事项。可以说，从教育培训、健康养老到开展文体娱乐活动，当下样样是群众的“刚需”，也理应成为社区“标配”。

　　可现实中，一些社区在这些服务上做得并不到位。比如，每到假期，一些双职工家庭孩子便无处可去，一些老年人也未能得到很好的照料服务。这背后，一个不容忽视的因素就在于社区功能还不健全，有些服务还跟不上老百姓的需求，该有的音乐舞蹈室、图书室、健身室、照料中心没有，该开展的青少年第二课堂、文化娱乐活动也没有开展。从这个角度讲，社区学堂的开设不只是解决了孩子们的“暑假问题”，也是在为社区服务的短板“补课”。

　　令人欣慰的是，不少社区正在探索。平常针对一些孩子无处可去而开办“四点半课堂”，急老年人所急而设立老年照料服务中心……形式多样的精细化服务，拉近了社区与群众的距离，吸引着居民参与到社区活动中。一位社区学堂负责人称，许多家长感动于“后顾之忧”的解除，主动做起了志愿者，工作之余帮着打扫卫生、管理课堂等，居民与社区之间形成了良性互动。

　　社区发展的目标，就是要成为居民幸福生活的港湾，而暑期社区学堂的推广无疑是一个很好的尝试。时刻瞄准群众的强烈需求，不断完善社区功能、持续弥补服务短板，社区才会真正成为群众的美好家园。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这种“感冒”很难缠 有人低烧一个月，有人性情大变
  • ·小伙儿醉酒后憋尿，竟然引发肾衰竭
  • ·把纽扣电池塞进鼻孔 3岁娃鼻黏膜被电烧伤
    		•
    宜阳：有山有水有花海 有吃有喝有漂流
    宜阳：有山有水有花海 有吃有喝有漂流
    宜阳：有山有水有花海 有吃有喝有漂流
        一天时间，周边走走转转，既放松了心情，也不会太累——对很多市民家庭来说，这种休闲旅游的需求很大。前几...
  • ·老吕和他的空中花园
  • ·盛夏时节，鲜美不过小龙虾
  • ·六旬“穿越者”：从“菜鸟”到领队
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 痛心！一颗葡萄呛入喉 洛阳一男童窒息...
  • 瀍河上将再添新大桥
  • 洛阳上半年GDP同比增长8.3% 增速居全...
  • 惊出冷汗！大型机械掉在洛阳一高速上 ...
  • 洛阳国际文化旅游名城建设暨洛阳文旅...
  • 定了！栾川今年继续举办高速免费活动...
  • 洛阳：保护水生态，让河湖溪涧绿水长流
  • “门槛”高！办理免费开放体育场出入...
  • 寒门学子李英科：父亲不用再开拖拉机...
  • 洛阳洛卫军品博物馆
    		•
    百姓呼声
    旅游服务亭“转型”成烧烤摊？责令立即停业
    网友建议：V2路公交延长到高新区150医院
    精彩图片
    洛阳鸣鹤博物馆
    兴洛湖公园：景色宜人 ...
    洛阳瞪羚谷加速器项目...
    洛阳：畜牧业提升 优布...
    精彩热帖

    给妈妈暖冰棍

    丰宁坝上的色彩斑斓

    金蝉脱壳

    薰衣草人像
    /美丽的桃花岛-鲜艳的月季花
    /【光影瞬间】一组水景练习
    /徒步 汉函谷关--千唐志斋--铁门站——2019
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605