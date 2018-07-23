洛阳上半年GDP同比增长8.3% 增速居全省首位

昨日，市统计局发布上半年我市经济运行成绩单：今年上半年，全市实现地区生产总值2315.0亿元，按可比价格计算，同比增长8.3%，分别高于全国、全省2个和0.6个百分点，增速居全省第1位。全市经济运行在合理区间，保持了总体平稳、稳中有进发展态势。

昨日，市统计局发布上半年我市经济运行成绩单：今年上半年，全市实现地区生产总值2315.0亿元，按可比价格计算，同比增长8.3%，分别高于全国、全省2个和0.6个百分点，增速居全省第1位。全市经济运行在合理区间，保持了总体平稳、稳中有进发展态势。

分产业看，第一产业增加值88.4亿元，同比增长2.2%；第二产业增加值1061.5亿元，同比增长7.2%；第三产业增加值1165.1亿元，同比增长10.0%。

经济结构持续调整

稳中有进态势延续

上半年，全市农业保持了平稳发展，农林牧渔业实现总产值178.3亿元，同比增长3.1%。

上半年，全市规模以上工业增加值同比增长8.1%，增速高于上年同期0.4个百分点。从重点企业来看，50户重点企业中紫金银辉、伊电、洛钼、中航光电、中船七二五所等14家企业产值增长超过20%。分行业看，39个大类行业中28个行业实现同比增长，23个行业增速超过规模以上工业增长水平。高新技术产业保持快速增长，上半年高新技术产业增加值同比增长18.3%，比一季度加快1.1个百分点，占规模以上工业的比重达到41.5%。

“三产超二产”格局巩固。服务业增加值增速分别高于GDP和第二产业1.7个和2.8个百分点，连续16个季度领跑经济增长；对经济增长的贡献率达到56.7%，高于第二产业14.8个百分点；占GDP比重为50.3%，同比提高2.3个百分点。

“消费超投资”增长态势持续。社会消费品零售总额增速快于固定资产投资1.1个百分点，连续13个月领跑内需，消费在经济增长中的支撑作用进一步增强。

“新兴超传统”不断发力。六大高成长性制造业同比增长13.5%，比一季度加快4.6个百分点；1月至5月互联网和相关服务业营业收入同比增长30.1%，对全市规模以上服务业增长的贡献率达到19.8%；限额以上批发零售业网上零售额同比增长31.6%，高于限额以上消费品零售额17.4个百分点。

供给侧结构性改革成效明显。短板领域投资快速增长，上半年高技术产业、生态保护和环境治理业等投资同比分别增长69.7%、1.1倍。“放管服”改革深化，商事制度改革进一步降低了创业门槛，6月末全市实有市场主体445630户，同比增长11.8%；上半年新设市场主体46715户，日均增加258户。创新要素不断增加，上半年全市技术合同成交额13.16亿元，同比增长1.7倍；1月至5月全市有效发明专利7278件，万人有效专利量10.7件，同比分别增长11.6%和11.3%。

投资消费稳中有升

城镇就业形势良好

上半年，固定资产投资同比增长9.9%，增速比一季度加快1.7个百分点，高于全省增速1.7个百分点。民间投资、工业投资同比分别增长9.0%和9.2%，增速比一季度分别回升2.9个和5.7个百分点；基础设施投资同比增长15.3%，延续较快增长。上半年，房地产开发完成投资171.6亿元，同比增长7.4%，比一季度回升7.1个百分点；商品房销售面积412.7万平方米，同比增长10.6%。

社会消费品零售总额1125.4亿元，同比增长11.0%，增速比一季度加快0.4个百分点，高于全省增速0.3个百分点。

全市进出口总额77.5亿元，同比增长16.9%，比1月至5月加快1.1个百分点。其中，出口66.3亿元，同比增长7.4%；进口11.2亿元，同比增长1.5倍。

全市城镇新增就业68614人，同比增长2.5%，完成年度目标任务的69.5%；失业人员实现再就业12731人，就业困难人员实现就业5400人；城镇登记失业率3.86%，控制在4.5%的目标以内。

全市居民消费价格同比上涨2.2%，涨幅与全国、全省持平，其中6月居民消费价格同比上涨2.0%，涨幅比3月收窄0.2个百分点。

金融支持力度加大

减税降费效应显现

金融对经济支持力度加大。6月末，全市金融机构人民币存贷款余额之和为10870.7亿元，同比增长17.0%，比一季度加快0.3个百分点，高于全省增速4.0个百分点，居全省第1位；金融机构人民币余额存贷比为73.6%，比上年同期提高6.8个百分点。其中，金融机构人民币各项存款余额6263.0亿元，同比增长12.5%；金融机构人民币各项贷款余额4607.7亿元，同比增长23.9%。

上半年，全市一般公共预算收入完成199.3亿元，为年预算的54%，同比增长9.3%，增速高于全省3个百分点；全市一般公共预算支出428.1亿元，为预算的73.3%，同比增长19.1%，高于全省6.3个百分点。

上半年，全市税收收入135.4亿元，为预算的53.8%，同比增长6.1%，减税降费效应进一步显现。小微企业普惠性减税、个人所得税改革、深化增值税改革等一系列减税降费政策持续发力，上半年共减轻企业税负24亿元，进一步优化了营商环境，持续激发市场活力。 （洛阳日报记者 李冰 通讯员 黑星瑞）