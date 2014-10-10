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痛心！一颗葡萄呛入喉 洛阳一男童窒息身亡
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-07-21 20:38

　　20日，伊滨区一名1岁2个月男童不小心把葡萄呛入喉部，不幸窒息身亡。参与施救的急诊医生痛心提醒广大家长，婴幼儿必须远离那些可能误入喉咙的小块水果、坚果及硬币等物品，同时，希望家长掌握“海姆立克”急救法，以便在发现危险后及时施救。

　　医生从1岁男童喉中抠出一整颗葡萄

　　提起20日上午的急诊经历，洛阳新区人民医院急诊科医生范晓哲和同事痛心不已。“当天11点多，有家长来电称1岁男童喉咙里卡了葡萄，他们正从伊滨区庞村镇卫生院赶来我们医院。”范晓哲说，他和同事急忙出发接应，约十分钟后，在伊滨区洛阳师范学院附近碰面，此时男童喉部被卡异物已近20分钟。遗憾的是，男童当时已失去生命体征。

　　范晓哲抱着一线希望，将男童抱上救护车后快速用“海姆立克”施救，不到一分钟，他从男童喉部抠出一颗带皮的葡萄，这颗葡萄直径足有一厘米多。

　　此后，该院多科室医生联合，对男童全力抢救1个多小时，但还是没能留下孩子，医护人员痛心落泪鞠躬送别，抢救室外，男童家人几度哭晕。

　　提醒：婴幼儿要远离易被卡喉的食物和小物件

　　“20日上午，我们还接到一幼儿误食硬币的急诊，好在当时没有生命危险，先观察幼儿能否通过排便排出硬币。”范晓哲说，气管、支气管异物是婴幼儿常见急危疾病之一，且易造成婴幼儿突然死亡，轻者可致肺部损害，重者可窒息死亡。

　　记者从我市多家医院急诊科了解到，小块水果、坚果以及一些儿童玩具，都是比较容易卡喉的“凶手”，诸如葡萄、果冻、花生米等食物性异物最常见。

　　“对于有婴幼儿的家庭，家长在日常看护过程中一定要高度警惕，让孩子远离这类食物和物品，3岁以下的婴幼儿最好不吃黏稠食物，不吃有皮、有核的水果。同时，孩子口含食物时，切忌此时引逗孩子哭笑、跑跳玩耍，更不要追着喂食。”范晓哲说。

　　注意：发现异物卡喉，可用“海姆立克”急救法施救

　　“幼儿被异物卡喉导致呼吸受阻后，一般有4分钟左右的黄金抢救时间。就诊前，家长能掌握简单的‘海姆立克’急救法，对于解决此类意外也很重要。”范晓哲说。

　　对于一岁以内的婴儿，如果发生窒息，施救者应先将婴儿面朝下放置在手臂上，手臂贴着前胸，大拇指和其余四指分别卡在婴儿下颌骨位置，另一只手在婴儿背上两肩胛骨中间拍打5次，然后观察异物有没有被吐出。如果没有吐出，施救者应立刻将婴儿翻过来，头冲下脚冲上，面对面放置在手臂或大腿上，一手固定在婴儿头颈位置，一手伸出食指中指，快速压迫婴儿胸廓中间位置，随后观察是否有异物排出，如此重复直至将异物排出为止。

　　对于一岁以上儿童及成年人，施救者站在被救者身后，两手臂从身后绕过伸到肚脐与肋骨中间的地方，一手握拳，另一手包紧拳头，然后双手快速有力地向内上方冲击，直至被救者将异物排出。（洛报融媒记者 王博东 通讯员 胡灿国 文/图/视频）
[ 责任编辑：马佳佳]
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