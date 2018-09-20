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惊出冷汗！大型机械掉在洛阳一高速上 司机竟不知情
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-07-21 19:28

　　今日上午将近10点，洛阳市公路管理局洛界高速管理处高速路政四中队工作人员巡逻到二广高速伊河大桥施工处双向通行路段，发现由南向北的车道上竟然有一台大型机械设备！几名工作人员当时就惊出一身冷汗，赶忙进行处理。

　　当时正是该路段通行高峰期，横在道路中间的机械设备，给过往车辆带来极大安全隐患。烈日下，路政人员随即展开行动，先将反光锥沿设备摆放一周，然后合力将设备移动至路边安全地带，随后通知高速交警部门查找掉落设备的车辆。

　　经过查找视频监控，工作人员锁定了一辆山西牌照的大货车，并很快与货车司机贾师傅取得了联系。

　　“起初，他听说车上掉了东西并不相信，我们提醒他停车检查一下。”路政工作人员介绍，经检查，司机确认是自己车上掉落的环保设备，对工作人员深表感谢，然后返回领取相关设备。

　　“应该是通过施工路段打方向时掉落的，可能是绳子没有绑紧，驾驶室密封太严实，那么大的设备掉下去都没察觉。”贾师傅说，还好被路政人员及时发现，否则后果不堪设想。

　　接到通知时，贾师傅已经驶入山西境内，他在最近的一个高速出口掉头返回，于下午四时许将设备取回。

　　高速交警提醒，如果您在高速公路行驶过程中发现前方有不明障碍物，切记猛打方向避让，应尽可能减速后再避让，以免车辆侧翻引发事故。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 张巍伟 实习生 王奕菲 文/图/视频)
[ 责任编辑：马佳佳]
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