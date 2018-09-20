老夫妻遇车祸倒在路中间，城管队员的举动让人称赞

20日，偃师市区发生一起交通事故，俩老人骑电动三轮车过马路时被汽车撞到，受伤倒地，围观群众无人敢扶，路过的偃师市城管局城管队员帮老人止血，并联系医院和家人。

20日，偃师市区发生一起交通事故，俩老人骑电动三轮车过马路时被汽车撞到，受伤倒地，围观群众无人敢扶，路过的偃师市城管局城管队员帮老人止血，并联系医院和家人。

20日9时许，偃师市城管局市容大队4名城管队员巡逻经过偃师市华夏路与西亳大道交叉口时发现，一辆电动三轮车倒在路口中间，一对老夫妇躺在地上，看上去受伤不轻。当时路边站了不少群众，但没人敢上前帮忙，4名城管队员当即下车，跑过去查看情况。

“老两口看上去七八十岁，老太太受伤比较严重，一条腿被电动三轮车压在地上，脸上流了很多血，老先生手上也有伤口，流血不止。”城管队员鲍耀武说，他和同事把老太太的腿从车下抽出，又拿来纸巾帮俩老人按压伤口，并拨打120和110。考虑到老人伤情不明，城管队员们也不敢贸然扶他们起来，只能守在旁边，盼望着救护车赶紧来。

其间，城管队员电话联系到俩老人的家属，还从围观群众口中了解到，几十分钟前，俩老人骑电动三轮车通过路口时，与一辆汽车相撞。

城管队员在路边找到肇事车辆和司机。“对方司机是一名40岁左右的女性，自称俩老人骑车通过路口时闯红灯，这才跟她的车发生碰撞。”鲍耀武说，十几分钟后，救护车到达现场，经医护人员简单处理，俩老人被抬上救护车。后来，见交警部门也派人到场处理事故，城管队员们把围观群众劝离后，上车离开。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 刘继昌 文/图)