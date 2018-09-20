“洛阳造”再为民族装备制造业争光 中信重工建功厄瓜多尔“总统工程”

“洛阳造”再次为民族装备制造业争了光！当地时间7月18日，在南美洲“赤道之国”厄瓜多尔最南端的萨莫拉省，总投资超过17亿美元、铜储量达296万吨的世界级特大铜矿米拉多铜矿正式投产运行。

“洛阳造”再次为民族装备制造业争了光！

当地时间7月18日，在南美洲“赤道之国”厄瓜多尔最南端的萨莫拉省，总投资超过17亿美元、铜储量达296万吨的世界级特大铜矿米拉多铜矿正式投产运行。

这个完全由中国投资、中国设计、中国施工、中国制造、中国运营的大型露天矿山，成为践行中拉经济发展与合作和“一带一路”倡议的标志性工程。作为该项目重大核心装备的制造商和服务商，中信重工为米拉多铜矿研发的超大型核心磨矿装备——两台直径10.97米×5.4米半自磨机、两台直径7.9米×13.6米球磨机，成为投产仪式现场令人瞩目的焦点。

据介绍，四台磨机是中信重工按照国际标准自主研发制造的高效、节能矿业装备，代表了全球矿业装备的先进水平。在世界矿磨领域，以中信重工为代表的中国矿磨设备供应商，正致力于迈向设备的大型化、智能化、高效化和绿色节能化，并在很多领域已经达到世界先进水平，受到越来越多国内外客户的青睐。

凭借在矿石性质试验、设备选型计算和工业现场工艺运行参数等方面多年的技术积淀，中信重工已经建立了完整的工艺设备系统化解决方案。同时，其构建的智能磨矿系统，还实现了磨矿装备系统的自主感知、自主决策和自动调控。

中信重工大型矿用磨机，广泛服务于全球矿业高端市场。依托国际领先的研发技术、制造工艺及位居全球前列的市场占有率，2017年中信重工矿物磨机入选中国首批制造业“单项冠军”产品，“中信重工高端矿山重型装备技术创新工程”获国家科技进步奖二等奖。

截至2018年年底，中信重工已累计交付矿用磨机超过1500台套，大型矿用磨机国内市场占有率超过85%，并出口全球34个国家和地区，全球占有率达23%，排名世界第二，总装机功率达320万千瓦。目前，中信重工已成为全球最具竞争力的大型矿业装备供应商和服务商之一。

米拉多铜矿是厄瓜多尔的第一座大型固体矿山开发项目，被该国列为国家战略项目，称为“总统工程”。除了铜储量丰富，该矿还储藏了2608万盎司的银矿，和322万盎司的金矿，年处理矿石量达2000万吨。项目达产达标后，年产铜精矿35.4万吨，将为厄瓜多尔直接创造就业岗位2400多个，超过10000人间接成为受益者。（洛报融媒记者 赵志伟 通讯员 黄政伟 文/图）