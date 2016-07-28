洛阳今明两天局地有阵雨 高温高湿的桑拿天已开始发威

市气象台根据最新气象资料分析，短期内高空低槽减弱东移，副高西伸北抬，我市云系较多，气温较高，预计今天多云，局地有阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温24℃到34℃；明天多云，局地有阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温24℃到35℃。

昨天，预报的气温并不高，为什么却感觉热得受不了？不是天气预报不准，而是因为湿度大。

今天是初伏第9天，高温高湿的桑拿天已开始发威。今年伏天有40天，这注定是一场“持久战”。在这场“持久战”中，初伏只是“热身赛”，下周一，我们将迎来三伏天中最热的中伏。

进入7月下旬，北方地区雨水将增多。新闻联播天气预报官方微博发消息称，21日起，主导我国东部地区雨区位置的副热带高压天气系统将西伸北抬，我国北方及西南地区东部将进入多雨时期，降雨强度增强。预计7月下旬，我国降雨主要位于华北、东北、黄淮至西北地区东部、西南地区东部一带。

市气象台根据最新气象资料分析，短期内高空低槽减弱东移，副高西伸北抬，我市云系较多，气温较高，预计今天多云，局地有阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温24℃到34℃；明天多云，局地有阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温24℃到35℃。

高温高湿，只能靠空调“救命”了，毕竟理想中的夏天应该是这么过的：枯藤老树昏鸦，空调Wi-Fi西瓜。葛优同款沙发，夕阳西下，我就往上趴趴。（洛阳晚报记者 郭飞飞 实习生 卢娜 通讯员 禹东晖）