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关于洛阳各县（市）区环境空气质量考核及生态补偿情况的通报

　　为持续改善环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，根据《洛阳市2019年环境空气质量考核奖惩办法》(洛环攻坚〔2019〕19号)规定，市攻坚办对各县(市)区2019年6月、1月—6月环境空气质量进行了考核，现将考核情况通报如下：

　　一、2019年6月考核结果

　　(一)城市区考核排名

　　由好到差依次为：洛龙区、瀍河区、西工区、高新区、涧西区、吉利区、伊滨区、老城区。

　　(二)县(市)考核排名

　　由好到差依次为：洛宁县、栾川县、嵩县、孟津县、偃师市、宜阳县、汝阳县、新安县、伊川县。

　　二、2019年1月—6月考核结果

　　参照《洛阳市2019年环境空气质量考核奖惩办法》(洛环攻坚〔2019〕19号)文件，按照环境空气质量综合指数排名名次×0.5与综合指数同比变化率排名名次×0.5加和计算，各县(市)区1月—6月空气质量考核排名结果如下：

　　(一)城市区考核排名

　　由好到差依次为：洛龙区、吉利区、高新区、西工区、涧西区、瀍河区、伊滨区、老城区。

　　(二)县(市)考核排名

　　由好到差依次为：栾川县、孟津县、宜阳县、洛宁县、嵩县、偃师市、汝阳县、新安县、伊川县。

　　三、奖惩情况

　　(一)依据6月空气质量月度考核结果，按照《洛阳市2019年环境空气质量考核奖惩办法》(洛环攻坚〔2019〕19号)规定，对城市区组排名首位的洛龙区通报表扬，奖励50万元；对排名末位的老城区通报批评，扣罚50万元。对县(市)组排名首位的洛宁县通报表扬，奖励50万元；对排名末位的伊川县通报批评，扣罚50万元。

　　(二)2019年4月—6月生态补偿情况：

　　城市区组：洛龙区得补756万元、瀍河区得补291万元；涧西区支偿432万元、老城区支偿343万元、高新区支偿195万元、西工区支偿96万元、伊滨区支偿50万元。

　　县(市)组：栾川县得补100万元、洛宁县得补50万元；伊川县支偿150万元。

　　希望环境空气质量排名靠前的县(市)区戒骄戒躁，坚定信心决心，保持攻坚定力，持续改善空气质量；排名靠后的县(市)区要切实提升政治站位，强化责任担当，坚持目标引领和问题导向，真抓实干，标本兼治，坚决打好打赢污染防治攻坚战，确保完成年度空气质量目标任务。

　　2019年7月18日
来源： 洛阳网-洛阳晚报    2019-07-20 09:31 [ 责任编辑： 马佳佳 ] 返回洛阳网首页>>
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