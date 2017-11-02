洛阳人工智能工程技术人员李卫东：教计算机学习，让它更“懂”你

一台电脑一个人，就足以影响一家公司在行业内的发展地位，这就是人工智能工程技术人员，他们最核心的竞争力就是自己的“最强大脑”。1964年出生的李卫东，是位于我市的河南芸脑智能科技有限公司的人工智能领域高级工程师。同事们经常调侃说：“李总进步一小步，人工智能进步一大步。”人工智能是干什么的？对从业人员有何要求？能给我们的生活带来哪些影响？就让我们从李卫东的职业里寻找答案。

人工智能工程技术人员李卫东在工作

一台电脑一个人，就足以影响一家公司在行业内的发展地位，这就是人工智能工程技术人员，他们最核心的竞争力就是自己的“最强大脑”。1964年出生的李卫东，是位于我市的河南芸脑智能科技有限公司的人工智能领域高级工程师。同事们经常调侃说：“李总进步一小步，人工智能进步一大步。”人工智能是干什么的？对从业人员有何要求？能给我们的生活带来哪些影响？就让我们从李卫东的职业里寻找答案。

人工智能工程技术人员，相当于计算机的老师

提到人工智能，很多人会觉得离我们很遥远，其实，人工智能已影响到我们生活的方方面面，只是可能您还没有意识到。李卫东说，能根据车流情况自动调整信号灯时长的交通系统、会根据要求播放歌曲的智能音箱、淘宝上能对用户问题对答如流的机器人客服，背后都是人工智能在支撑。

人工智能是什么？它其实是计算机领域的一个分支。以前人让计算机干什么，它才知道怎么做，人工智能则是教会计算机学习按人的思维去工作，让它去做过去只有人才能做的事儿，业内称之为深度学习或自学习。举例来说，以前人们需要编写程序，告诉机器每一张照片上人脸的某个器官——比如鼻子，机器才知道。而在人工智能时代，机器可以自主在海量数据中学习到鼻子长什么样，面对别的照片，机器自己就能轻松分辨出哪个是鼻子。

李卫东说：“人工智能工程技术人员的工作就是教计算机去学习，相当于计算机的老师。当发现计算机有错误时，就要纠正它的偏差。”

想当计算机的老师可不容易，数学要好还得耐得住寂寞

不过，想当计算机的老师，可没那么容易。

虽然人工智能工程技术人员本质上也是程序员，但是相比一般的程序员，业务能力要求更高。在业内，想从事人工智能研发，学历通常要达到博士水平，本科学历通常要求是数学或计算机专业。“这是因为人工智能工程技术人员不仅要会编程，还要有良好的逻辑推理能力，若高等数学学不好，基本就跟这项工作无缘了。”李卫东说。

除了业务上的要求，李卫东认为想干这行，还得耐得住寂寞。“我们的工作很枯燥，每天就是在电脑前，社交生活也很少。如果不是真的热爱，很难坚持下去。我太太就经常说我每天陪电脑的时间最长。”李卫东笑着说，“我的爱好就是写代码，要不然不会从大学一直干到现在。”今年55岁的李卫东每天工作时间仍在10个小时左右，其中三四个小时用来学习最新前沿知识。

门槛高，收入自然也高。李卫东说，目前人工智能专业的博士生刚入职，年薪就能达到50万元，而普通的程序员年薪通常在10万元至20万元。即便如此，相关人才仍然极度稀缺，不仅在国内，全球范围内都是如此。

技术的初衷是服务人，人工智能同样如此

这群拥有“最强大脑”的人才，他们的研究成果能给我们的生活带来哪些改变？

李卫东说：“教会机器学习后，就可以把人们从繁重的劳动中解放出来，让人们从事更富创造性的工作。”举例来说，李卫东目前参与研发的智能财务系统，就为会计等从业人员带来了极大的便利。

很多人都有这样的经历，到公司财务部门报销时，财务人员首先要把票据按照规范粘贴好，然后计算票据金额，还要把相关数据录入电脑系统。而现在，借助智能财务系统，相关票据放入扫描仪后，后台软件不仅能对票据上的各种数据信息进行精准识别，还可根据会计标准按交通费、业务招待费、差旅费等对票据信息进行分类处理，工作人员审核确认无误后可直接生成报表，整个流程不过三五分钟。

人工智能这么厉害，未来会不会取代人类呢？李卫东说：“技术的初衷是服务人，人工智能同样如此。人工智能的本质属性是减轻人的负担，而非替代人。”(洛阳晚报记者 郭飞飞 实习生 卢娜 通讯员 李若君 文/图)