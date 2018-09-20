洛阳小伙儿为迷路的她照亮山路 她用31年找到他

这几天，安阳人王清梅的夙愿终于实现。31年前，她到伊川参加好友婚礼，不料到达时天黑迷路。当地一小伙子打着手电筒，走了七八里夜路，将她送到同学家，她忘记向对方说句感谢的话，心中留下遗憾。31年来，她多次寻找未果。这一次，她在爱人陪同下再次来到伊川，终于找到了他。

王清梅（中）等人到伊川寻人（图片由受访者提供）

这几天，安阳人王清梅的夙愿终于实现。31年前，她到伊川参加好友婚礼，不料到达时天黑迷路。当地一小伙子打着手电筒，走了七八里夜路，将她送到同学家，她忘记向对方说句感谢的话，心中留下遗憾。31年来，她多次寻找未果。这一次，她在爱人陪同下再次来到伊川，终于找到了他。

她到伊川参加好友婚礼，天黑下车迷了路

昨日，记者联系到今年53岁的王清梅。她说，1988年，她得知家住伊川县酒后乡罗庄村的好友要在国庆节结婚，决定事先不告知对方，从安阳到伊川参加婚礼，给好友一个惊喜。

当年9月30日，王清梅和一名李姓同学一起到伊川，开往酒后乡的汽车途中出了故障，到达酒后乡时天已黑透。她跟同学下车后发现，周围黑灯瞎火，分不清东西南北。

小伙子打着手电筒，走七八里夜路护送

就在王清梅焦急之时，一个跟她们同坐一辆车、拎着行李的小伙子得知情况后，主动提出送她们过去。

“当时我们也没有多想，也没担心对方是坏人。”王清梅笑着说，随后，小伙子拿着手电筒陪着她们一起走夜路。

时隔多年，王清梅依然对那条路印象深刻，那里地处丘陵地带，道路高低不平，有时感觉走到了沟底，有时路两侧是一人多高的玉米地。一路上，小伙子几乎不说话，埋头在前边走，无论她怎么问小伙子的名字，对方都不肯说，后来勉强说了名字，可能是口音问题，王清梅错把对方姓名听成了“王青礼”。

走了七八里地，王清梅等人到达好友家时已是半夜。她叫开门时，好友既意外又感动，招呼她进家，小伙子没有进去，而是悄悄转身离开。

在新疆打工的宋青立

欠一句“谢谢”，她多次找人未果

因忙着与好友叙旧，忘记道谢，王清梅回到安阳后，心里一直留有遗憾。

王清梅说，她多次托好友打听，但一直打听不到这个人。后来，好友离开老家到外地工作，找起人来更加困难。不过，王清梅未放弃找人的念头。

前几天，王清梅与好友约好，再回伊川寻人。她的爱人听她念叨过多次，陪她一起过来。这一趟，他们没有白跑。

夙愿终实现，俩人通过视频“见面”

7月13日，王清梅等人来到伊川，伊川县融媒体中心工作人员李德伟听说此事，决定帮忙找人。他在网上发布寻人信息，很快收到消息，一个叫宋青立的男子，很可能是要找的人，宋青立正在新疆喀什打工。后经确认，此人正是当年的小伙子。

15日晚，王清梅加宋青立为微信好友，通过视频聊天“见面”，终于说了那句久违的“谢谢”。“终于找到你了。”“几十年了你还没忘记那件事啊”……王清梅说，宋青立胖了一些，依然不善言辞。

宋青立说，当年，他从三门峡打工回家，得知王清梅及同伴迷路，便将她们送过去。回到家后他没跟父母说，但跟一个朋友提过此事。这次，朋友看到李德伟发布的寻人信息，提供了关键信息。“我觉得那件小事不值一提，没想到她找了我31年。”

王清梅与爱人商量好，等宋青立打工回来，他们再登门道谢。（洛阳晚报记者 魏巍 实习生 王静）