清洛基地举办科技成果对接会 30多项创新成果集中展示

用类似加工面包的方法处理后的铝材料，密度低到可以浮在水面上，抵抗弯曲的能力却是钢的1.5倍；只需伸直手臂简单做两个动作，设备就能评估出测试者的肌肉力量，找出身体薄弱环节，并给出提升建议；外观可爱小巧的护理机器人功能强大，能辅助站立，能通过设定一键导航到家中想去的地点……

讲解健康测评原理

用类似加工面包的方法处理后的铝材料，密度低到可以浮在水面上，抵抗弯曲的能力却是钢的1.5倍；只需伸直手臂简单做两个动作，设备就能评估出测试者的肌肉力量，找出身体薄弱环节，并给出提升建议；外观可爱小巧的护理机器人功能强大，能辅助站立，能通过设定一键导航到家中想去的地点……

昨日，在清洛基地举办的科技成果对接会上，30多项创新成果集中展示，各种“神奇科技”令人赞叹。

只看几个动作就能给出建议的神奇健康测评系统

在摄像头前伸直手臂，做几个深蹲动作，显示屏内随即出现检测画面，不久后，一幅标注着身体各个部位健康状况的分析图就完成了。

这是清洛基地拟引进团队研发的智能人体健康测评系统，该设备能够准确评估肌肉力量，找出运动中身体薄弱环节，还能给出提升建议。

这套测评系统“眼神儿好”，将3D机器视觉首次应用在体育和大健康领域，只需要受试者做几个标准的动作，如下蹲、抬腿等，即可经过专业的图像捕捉能力，实现对人体活动姿态的追踪。

这套系统“算得快”，它能够同时采集关节活动度、肌肉力量、肌肉能力及对称性参数等数据，依靠后台算法快速进行评估分析，在数据表中通过不同的颜色，比如绿色表示健康，黄色表示有些问题等，直观显示出身体活动潜在风险及需要改进的身体部位分析报告。

“我们这套技术原先主要应用于专业体育训练，应用领域正在逐渐扩展。”项目负责人表示，该系统可以广泛应用在病后康复、竞技体育、健身房、青少年体质筛查、青少年体适能培训等领域，不仅可以大幅度缩减检测筛查时间，还可以帮助刚刚起步的康复领域，缓解后端医疗体系的压力。

漂浮在水面上的泡沫铝

身轻如燕的神奇泡沫铝

打开水龙头，盒子里的水涨了起来，一块金属板随着浮了起来，看得周围观众啧啧称奇，“金属比水重”的观念在这一刻遭到了挑战。

轻盈漂浮在水面上的，是清洛基地特种金属材料研究所的得意之作——泡沫铝。

研究人员在铝熔液中混入发泡剂，通过不断搅拌使发泡剂释放气体，从而让铝熔液如面包发酵般膨胀，最终成型后就成了泡沫铝。它具备的多孔结构，使材料的物理性能发生神奇变化——其密度为金属铝的20%到40%，抵抗弯曲能力却是钢的1.5倍。

除了质轻耐弯曲，这种新型材料还具有极佳的隔音效果，降噪率可以超过30%，且可回收、耐高温，能够广泛应用于轨道交通、航空航天、军事、汽车、绿色建筑等领域。比如，将泡沫铝直接粘贴到建筑外墙上，就可以打造出大型吸音墙，降低城市交通噪声。当前国外已有高端轿车厂家使用泡沫铝复合材料，实现车身轻量化及发动机的降噪。

插上手机卡就能搭建无线网络的神奇路由器

如今，手机流量噌噌涨，不少人觉得家里装的宽带使用起来有局限，覆盖面积有限、安装位置固定……

为解决这一问题，清洛基地相关团队开发出两款路由器。与一般路由器需要接在网线上不同，这两款产品只需要插上平常使用的手机SIM卡，就能将4G网络转换成无线信号，并且可以同时满足多个终端连接无线互联网，下载速率最高可达每秒150兆，为办公、直播、监控、临时网络等网络需求量大的场合提供了解决方案。

相关团队还设计了可以提升无线网络体验的产品。“无线接入点中的空间流就像信号通过的‘车道’，如果说传统路由器是‘2车道’的话，我们的设备可以做到‘8车道’，甚至更多，从而保证信息的快速流通，提高上网速度。”该项目负责人介绍。

体验移动护理椅

可以一键辅助站立、自主导航的神奇机器人

作为展示会场上的“明星选手”，一个精巧的机器人升降自如，可一键辅助站立，自主导航、灵活避障，引得参会观众争相体验。这是清洛基地智能康养装备研究所清华大学韩征和教授团队自主研发的护理机器人智行S1。

这个外表小巧可爱的护理机器人，背后蕴含的技术水平已达到国内乃至国际领先。项目负责人介绍，这款机器人是个“多面手”——它具备自主研发完全独立知识产权的室内自主导航定位系统，也就是说，如果通过设定把餐厅、卧室、卫生间等位置输入进去，坐在上面按下按键，这款机器人就会像专车一样把你送到指定地点；它拥有的原地旋转功能，可以让人原地转向，充分适应室内狭小空间；它具备的辅助站立功能，能够克服传统轮椅无法帮助人站立的弊端……基本解决了行动不便人员的日常移动、站立、如厕、洗浴等问题。

目前，该产品已在甘家口医养康养老照护中心试用，并荣获多项国家发明专利。

与护理机器人一同展出的还有该团队研发的移动护理椅，该款护理椅座椅可流畅升降，适应从马桶、沙发到护理床的多种设施高度，方便使用者在不同设施之间转移。

从废氢中获取氢能源的神奇电池

发布会现场，一架无人机引起人们的关注。除了帅气的外形，它的动力来源更令人感兴趣——这是一台依靠氢燃料电池运转的无人机。

氢能源被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源，氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置，且具备运行安静、高效等特点。氢能源的来源十分广泛，我国有很多化工、制造企业在生产过程中都有废氢产生。废氢经转化可以成为高质量的氢能源。清洛基地可以将废氢变废为宝，从废料中获取高质量的氢能源。该项目负责人刘思洋介绍说：“依靠氢燃料电池，这架无人机可以续航2个到3个小时，是配备锂电池无人机续航时间的4倍以上。”因此，该技术将对我市提高能源利用率、降低污染起到重要作用。

氢燃料电池当前应用领域日益广阔，应用条件也逐渐成熟。清洛基地即将引入该项目研发团队在洛阳合作设立研究所。据说，国家农机装备创新中心的得意之作——“超级拖拉机”有可能配备氢燃料电池，成为全国首台氢能源无人驾驶农用机械。（洛阳晚报记者 陈曦 实习生 汪蓓蓓 通讯员 朱甜媛/文 记者 李卫超/图）