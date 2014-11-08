洛阳社区“好人颂”百场巡演走进洛阳监狱

河洛大鼓、唢呐独奏、情景剧表演、诗朗诵……18日下午，以“守初心担使命以优异成绩向中华人民共和国70华诞献礼”为主题的洛阳社区“好人颂”百场巡演走进河南省洛阳监狱，洛阳市好人颂社区艺术团和河南省洛阳监狱好人颂艺术团的文化志愿者为狱警们带来了一场精彩的文艺演出。

河洛大鼓、唢呐独奏、情景剧表演、诗朗诵……18日下午，以“守初心担使命以优异成绩向中华人民共和国70华诞献礼”为主题的洛阳社区“好人颂”百场巡演走进河南省洛阳监狱，洛阳市好人颂社区艺术团和河南省洛阳监狱好人颂艺术团的文化志愿者为狱警们带来了一场精彩的文艺演出。

该活动由市委宣传部、市创建办、市文明办主办，老城区委宣传部、老城区文明办、洛阳市好人颂社区艺术团、河南省洛阳监狱好人颂艺术团等承办。

洛阳市好人颂社区艺术团从2012年成立至今，开展系列文化惠民活动708场，带动各级艺术团演出上万场次，受众人群达百万人次，推动了基层文化志愿者文化活动蓬勃开展，把党的好声音传到千家万户，为我市全国文明城市持续提升增光添彩。（洛阳晚报记者 常书香 实习生 高航 文/图）