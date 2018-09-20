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洛阳市在农村家庭中开展 “五美庭院”评选活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-07-20 09:32

　　18日，记者从市妇联获悉，我市已全面实施“五美庭院”创建活动，推进美丽乡村建设，助力乡村振兴和脱贫攻坚工作。

　　按照《洛阳市“五美庭院”创建活动实施方案》，我市将开展“五美庭院”评选活动，所有农村家庭均要参与评选。市妇联相关负责人介绍，该活动旨在促进农村庭院整治，符合标准的“五美庭院”不仅颜值高还有内在好气质，将给农村人居环境带来大幅提升。

　　“五美庭院”到底啥模样？

　　整洁美：庭院内不随意堆放杂物，生产工具、生活用品、农用物资等物品分门归类摆放；家禽、家畜圈养，庭院地面无粪土、无垃圾、无污水；院内要有垃圾桶，垃圾分类处理并及时清理；水电线路规整。

　　卫生美：家里整洁美观，地面、桌面勤打扫，无尘土；床单、被罩、窗帘、门帘勤洗勤换；厨房通风透气、不油腻、无异味，锅铲碗筷用完清洗并摆放整齐。

　　绿化美：庭院植树栽花，要做到四季有绿、春夏有花，形成层次丰富、错落有致的美化绿化格局。

　　文明美：家庭成员遵守社会公德，与人为善、知礼明仪；积极参加志愿服务活动，热心公益事业，自觉奉献爱心；远离封建迷信，无违法违纪行为。

　　和谐美：家庭和睦、邻里友善，尊老爱幼、夫妻恩爱，婆媳关系融洽，诚实守信。

　　按照目标，到2019年年底，我市20%以上的农户将完成庭院整治，达到“五美庭院”标准；到2020年年底，50%以上的农户将完成庭院整治，达到“五美庭院”标准；到2022年年底，85%以上的农户将完成庭院整治，建成“五美庭院”。（洛阳晚报记者 智慧 实习生 王奕菲 通讯员 杨珂）
[ 责任编辑：马佳佳]
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