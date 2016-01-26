洛阳市多措并举提升居民健康素养水平

近日，全市健康促进与健康教育工作会议召开。会议印发的《关于进一步加强健康促进与健康教育工作的通知》提出，今年，我市将通过开展贫困地区健康促进“321”工作等，持续提升公众特别是贫困地区群众的健康素养水平，努力为群众提供全生命周期的卫生与健康服务。

近日，全市健康促进与健康教育工作会议召开。会议印发的《关于进一步加强健康促进与健康教育工作的通知》提出，今年，我市将通过开展贫困地区健康促进“321”工作等，持续提升公众特别是贫困地区群众的健康素养水平，努力为群众提供全生命周期的卫生与健康服务。

按照相关方案，我市将在6个国家级、省级贫困县和7个有贫困人口的非贫困县(市)区开展健康促进“321”工作，通过健康教育进乡村、进家庭、进学校(“3进”)，加强基层健康教育阵地建设和队伍建设(“2建”)，省、市、县帮扶医院对口帮扶贫困县快速提升居民健康素养水平(“1帮扶”)等，形成贫困地区健康促进工作长效机制，力争到2020年，实现贫困地区居民健康教育全覆盖。

其中，我市将结合“健康洛阳行·大医献爱心”健康扶贫专项行动等，开展健康教育进乡村行动，确保覆盖全部贫困村。各贫困地区将按照一家一张“明白纸”、一个“明白人”、一份实用工具、一份“健康教育处方”等，根据各地群众实际提供健康教育服务，确保覆盖全部贫困患者家庭。针对健康教育进学校行动，我市将在贫困地区面向全体中小学生开展健康教育，力争到2020年年底，有50%的学校达到健康促进学校标准。

今年，我市将继续开展“健康洛阳行·大医献爱心”健康扶贫专项行动，组织市级专家深入各县(市)区医疗机构，进行病例会诊、手术指导、联合查房等“一对一”帮扶，组织对乡村医生开展健康科普技能培训。

7月下旬，我市将在全市各级医疗卫生机构及乡村医生中开展“第二届洛阳市健康科普能力大赛”，进一步激发医务工作者投身健康科普工作的热情，在全社会广泛普及健康知识。

副市长贺敏等参加会议。(洛阳日报记者 李梦龙 实习生 郑锋龙 通讯员 耿梅)