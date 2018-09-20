洛阳创业之星大赛初赛成功举办 60个创业项目晋级复赛

18日至19日，2019洛阳创业之星大赛暨第八届中国创新创业大赛河南·洛阳分赛区初赛在我市成功举办，60个创业项目成功晋级复赛。
18日至19日，2019洛阳创业之星大赛暨第八届中国创新创业大赛河南·洛阳分赛区初赛在我市成功举办，60个创业项目成功晋级复赛。
今年大赛报名数量达561家，较去年增长5.8%，其中市外项目报名数量较去年增长6.3%。初赛除设有洛阳主赛场外，还设有深圳、北京分赛场。其中，我市主赛场比赛在高新区创业中心、洛阳中科科技园、洛阳北航科技园、清洛基地分别开赛。
初赛采用“8+7”模式，即参赛项目展示8分钟，回答评委提问7分钟，以去掉最高分和最低分后取平均分的形式确定选手的初赛得分。经过两天激烈比拼，初赛共角逐出成长组前30强项目和初创组前30强项目晋级复赛。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 付怡雯 尚琳）
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