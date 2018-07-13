豫剧《重渡沟》走进栾川县 受到干部群众热烈欢迎

昨晚，全省“不忘初心、牢记使命”主题教育巡演剧目豫剧现代戏《重渡沟》走进该剧主人公马海明的故乡栾川县，受到干部群众热烈欢迎。

昨晚，全省“不忘初心、牢记使命”主题教育巡演剧目豫剧现代戏《重渡沟》走进该剧主人公马海明的故乡栾川县，受到干部群众热烈欢迎。

该剧由河南豫剧院三团精心打造，以栾川县潭头镇原副镇长马海明真实事迹创作而成，讲述了共产党员马海明带领群众追求美好生活，开发重渡沟景区的艰辛历程。

当晚的演出在栾川县文化艺术中心举行，预定19时30分开始，观众早早地就来到了演出现场。

重渡沟，是马海明工作和生活过的地方，这里的每一条沟、每一座山，都留下了他的足迹。当晚，重渡沟风景区和重渡村共100多人前来观看演出。

重渡沟风景区总经理刘海峰是马海明的“徒弟”，曾跟随马海明开发重渡沟，是在马海明精神激励下成长起来的旅游专家。他说，该剧17日晚在市会议中心演出时他就迫不及待前去观看，回想起了与马海明在一起的点点滴滴，让他几度落泪。得知该剧要来栾川演出后，他便决定组织广大党员职工前来观看。刘海峰说，开发重渡沟，马海明克服了千难万险，想尽了各种办法，历尽了千辛万苦，作为今日重渡沟风景区的总经理，他将把马海明的精神发扬光大，把新的理念和管理经验教给这里的村民和员工，把重渡沟管理好，让群众的收入持续增加。

重渡村党员李成丽也来观看演出，当看到戏中的马海明苦口婆心鼓励村民建设农家宾馆时，她落泪了。她说，当年，马海明鼓励她利用自家房子建宾馆，还亲自帮她家粉刷房屋、改造厕所。“马海明是我们致富的领路人，他是党的好干部，重渡沟的群众这辈子都会怀念他。”李成丽说，豫剧现代戏《重渡沟》不但唱词好，而且把马海明一心为群众谋幸福的精神刻画得淋漓尽致，是一部打动人心的好作品。

“砸了聚宝盆，换来二斤盐，恁说说咱是精来还是憨？”这是该剧中马海明的唱词。“咱栾川的聚宝盆，就是绿水青山，这就是我们的金山银山。”栾川县潭头镇党委书记常光磊对剧中这两句唱词记忆犹新，他说，在开发重渡沟过程中，马海明克服重重阻力和困难，甚至拿出自己家里的积蓄带领群众搞旅游开发，保护了这里的绿水青山，让穷山沟的群众腰包鼓了起来。潭头镇将努力践行习近平生态文明思想，走一条绿色、低碳、可持续发展之路。

“马海明是我们大家学习的榜样、楷模，他的先进事迹生动展现了一名优秀基层党员干部敢于担当作为、带领群众脱贫致富的崇高品质。同时，他又是栾川县乡村旅游发展的‘拓荒者’，从他身上我们看到了‘绿水青山就是金山银山’的实践伟力。”栾川县委书记董炳麓说，栾川县将把豫剧现代戏《重渡沟》作为扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的生动教材，深学笃用习近平生态文明思想，把“生态立县”作为“旅游富县”“产业强县”的前提和基础优先实施，把生态文明建设重大部署和重要任务落到实处，以高质量的经济发展打造最美的自然生态，让良好生态环境成为栾川人民幸福生活的增长点、成为经济社会持续健康发展的支撑点、成为展现栾川良好形象的发力点。(洛阳日报记者 李三旺 通讯员 李艳 张瑜嘉)