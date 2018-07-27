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全国生活垃圾焚烧发电项目规划经验交流现场会在洛召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-07-20 09:34

　　昨日，全国生活垃圾焚烧发电项目规划经验交流现场会在洛召开。

　　在洛期间，与会人员到洛龙区高层次人才居住区考察垃圾分类工作，并到洛阳市生活垃圾综合处理园区、孟津县循环经济园国家“城市矿产”示范项目等处进行观摩。

　　在随后召开的交流会上，国家发改委相关负责同志传达了习近平总书记近日对垃圾分类工作作出的重要指示，以及党中央、国务院关于进一步做好生活垃圾资源化利用工作的有关部署要求。河南省、上海市、四川省、贵州省和青岛市作了交流发言，国家发改委、住建部、生态环境部相关负责人对做好生活垃圾分类及处置利用等工作提出要求。

　　国家发改委环资司司长任树本，住建部、生态环境部相关负责同志，省发改委副主任李迎伟，市委常委、常务副市长王琰君等参加会议。（洛阳日报记者 李东慧 实习生 施晓娜）
[ 责任编辑：马佳佳]
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