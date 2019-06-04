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洛阳市启动国家食品安全示范城市创建工作

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-07-20 09:35

　　昨日，我市召开创建国家食品安全示范城市动员大会暨农产品质量安全县创建工作推进会，全域启动国家食品安全示范城市创建工作，进一步提升食品安全治理能力和保障水平，守护群众“舌尖上的安全”。

　　市长、市创建国家食品安全示范城市指挥部指挥长刘宛康出席会议并讲话。会上，各县(市)区分别递交创建目标责任书。按照创建要求，到2020年年底，所有县(市)区均要达到省级食品安全示范县(市)区和农产品质量安全县创建标准。

　　会议指出，以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心的发展思想，把食品安全工作放在重要位置统筹谋划部署，提出了“四个最严”等一系列重要指示要求。今年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《地方党政领导干部食品安全责任制规定》。今年5月，中共中央、国务院又出台了《关于深化改革加强食品安全工作的意见》。各级各部门要强化政治担当，扛牢抓牢食品安全责任，认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省委、市委决策部署，扎实推动国家食品安全示范城市和农产品质量安全县创建工作，坚持创建为民、创建惠民，全面提高本质安全保障水平，让全市人民吃得更安全、更放心。

　　会议强调，各地各部门要压紧压实责任，迅速行动起来，认真对照创建标准，紧盯重点领域和重点人群，突出问题导向，认真查漏补缺，确保创建任务落实落细。要坚持严字当头，以最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，提升从农田到餐桌全过程监管能力，真正促一方发展，保一方安全。要顺应群众期盼，既通过创建集中治理，补短板强弱项，又把功夫下在平时，从一点一滴抓起，从日常监管抓起，标本兼治、综合施策、健全机制，切实解决群众反映强烈的食品安全问题，不断提升群众对食品安全的获得感和满意度，着力打造食品安全城市名片。

　　副市长陈淑欣、王军分别部署了国家食品安全示范城市和农产品质量安全县创建工作。 （洛阳日报记者 白云飞）
[ 责任编辑：马佳佳]
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