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李亚在调研督导黄河湿地保护工作时强调：深入学习贯彻习近平生态文明思想 以最严标准最严措施推进黄河湿地保护

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-07-20 09:30

　　昨日，市委书记李亚到孟津县调研督导黄河湿地保护工作。他强调，要深入学习贯彻习近平生态文明思想，扎实做好中央环保督察回头看反馈意见整改落实工作，以最严标准、最严措施推进黄河湿地保护。

　　中央环保督察组曾指出孟津雷河湿地采砂区存在的问题。昨日上午，李亚首先来到这里，实地督导检查采砂区内相关企业整治取缔和设备拆除、清理情况，要求有关部门不折不扣扎实整改，确保中央环保督察回头看交办问题办结销号。在孟津县会盟镇下古村，李亚随机来到承包养殖户付凯旋的鱼塘，现场交流，宣讲习近平生态文明思想和中央、省、市推进黄河保护治理的政策，希望广大养殖户增强大局意识，落实好中央、省委部署要求，和党委政府一道，维护好黄河生态环境。他叮嘱有关负责同志要因地、因塘、因户制宜，依法依规推进整改，维护好群众合法利益，实现综合效益最大化。随后，李亚还前往孟津台荫黄河湿地恢复区，察看湿地建设进展情况。

　　李亚指出，黄河是中华民族的母亲河，保护好两岸生态环境，意义尤为重大。要深入学习贯彻习近平生态文明思想，结合正在开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强“四个意识”，做到“两个维护”，提升政治站位，积极主动作为，扎实推进黄河湿地保护工作，使母亲河永葆生机、永续活力。要严肃认真、不折不扣抓好中央环保督察回头看反馈意见整改工作，有整改期限的要按照“列单、交单、办单、清单”的要求，细化措施，明确责任，确保坚决改、彻底改、改到位；有一定缓冲期限的要不等不靠、及早整改，以整改成效推动生态文明建设各项决策部署落地。要深入贯彻绿色发展理念，加强沿岸整治，注重生态修复，从严从实抓好黄河湿地保护工作。要坚持统筹兼顾，处理好湿地保护与民生改善的关系，坚持以人为本，把底子弄清、把政策把准，依法依规做细群众工作，让人民群众共享绿水青山。要尊重科学，坚持规划引领，积极争取政策支持，使黄河生态湿地产生更大生态效益、社会效益，确保向党和人民交上一份满意答卷。

　　副市长王军参加调研。(洛阳日报记者 李东慧)

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[ 责任编辑：马佳佳]
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