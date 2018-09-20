惊险！伊川发生六车相撞事故

今日9时50分前后，伊川县消防救援大队豫港大道中队接到报警，在豫港大道东段一十字路口处发生一起交通事故，有人员被困，急需救援。消防队员到达现场看到，事故共涉及六辆车，包括两辆半挂货车、一辆罐车、一辆面包车和两辆轿车。

今日9时50分前后，伊川县消防救援大队豫港大道中队接到报警，在豫港大道东段一十字路口处发生一起交通事故，有人员被困，急需救援。消防队员到达现场看到，事故共涉及六辆车，包括两辆半挂货车、一辆罐车、一辆面包车和两辆轿车。

“一辆半挂货车与罐车的车头变形严重，车上司机均被卡住动弹不得，所幸没有生命危险。”参与救援的消防队员说，其他几辆车不同程度受损，好在车上人员无大碍。

消防队员先利用牵引车对相撞的两辆车进行牵引，以开辟救援空间，接着利用破拆工具，对两辆车的车门实施破拆。经过约半小时的紧张救援，两名司机被成功救出，随即送往医院救治。目前，交警部门正就事故具体原因进行调查。（洛报融媒记者 魏巍 通讯员 王倩 文/图）