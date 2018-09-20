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方便！洛阳上线24小时公安自助服务厅 24小时不打烊
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-07-19 14:41

　　近日，洛阳市首个24小时公安自助服务厅在邙山派出所上线，市民办理身份证即到即办，这里24小时不打烊。

　　邙山派出所24小时公安自助服务厅位于邙山派出所户政大厅隔壁，内部类似自助银行，设置有一台身份证受理一体机和一台居民身份证自助发放终端。

　　“以往，市民办理身份证需要再工作时间到派出所户籍室，在人工柜台办理需要先到采样室采像，再由民警输入身份证号码、指导采集指纹。”邙山派出所户籍民警赵萌介绍，市民在24小时公安自助服务厅办理身份证时，不仅不受时间限制，而且非常快捷，只需在身份证受理一体机上按步骤操作，三五分钟即可办好。

　　身份证受理一体机办证流程：

　　1. 轻点屏幕上自助办证模块，输入个人身份证号码。

　　2. 屏幕中出现相机图片后，点击后进入拍照模式，办证人可以通过调节座椅高度来适应镜头，拍照结束后可以自助选择满意的照片。

　　3. 根据语音提示分别采集右手和左手指纹。

　　4. 采集合格后核验身份信息。

　　5. 扫描扫码二维码支付工本费。

　　6. 领取办证凭条，办证成功。

　　“在24小时公安自助服务厅，办理身份证非常方便，领取也很方便。”洛阳市公安局治安和出入境管理支队户政大队副大队长陈晓介绍，市民在这里提交办理信息，民警上班审核通过后进入正常办理、制证环节。证件办好后，民警会事先将身份证放入居民身份证自助发放终端，市民接到领取身份证的通知短信后，可根据自己时间前去取证，不必因领取证件而请假。

　　市民在24小时公安自助服务厅取证时，只需在居民身份证自助发放终端上点击本人取证，输入身份证号码。随后，系统会提示分别采集右手、左手指纹，指纹比对成功后，对准摄像头拍照，然后系统会提示在证件出口处取证。

　　“24小时公安自助服务厅”是洛阳市公安局今年实施的12项便民利民举措之一，首个自助服务厅于7月1号投用，截至目前已自助办、取身份证2061个。

　　据了解，除了邙山派出所外，今年12月1号前，洛阳市长春路派出所、西工派出所和东关派出所的“24小时公安自助服务厅”也将全部投用，并逐步向各县(市)公安局的城关派出所普及，最大限度解决身份证办理的时间和空间限制。（洛报融媒记者 申利超 实习生 王婉琼 通讯员 魏征 文/图/视频）
[ 责任编辑：张惟一]
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