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“购时惠”电商平台在西安上线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-07-19 14:33

启动仪式

　　今日11时，古都西安，“购时惠”电商平台正式上线启动。这标志着洛阳日报报业集团“购时惠”电商模式成功输入西安报业传媒集团，西安市民也能足不出户享受“正品当日达”的线上购物服务。

　　“购时惠”是由洛阳日报报业集团打造的综合型网上商城，它依托洛报集团的品牌和资源优势，顺应移动互联时代、深化传媒企业改革的大趋势，由洛报集团旗下的洛阳华媒云商科技有限公司(原洛报集团发行公司)实施运作。

　　“购时惠”电商平台是一个自主研发的技术平台，先后取得22项国家计算机软件著作权。2016年8月上线至今，建有1个大型物流总仓、12个分拨配送中心，合作品牌厂商200多家，国内核心原产直采基地40多个。商城注册会员16万余名，平均日活跃用户8000余名，总订单数200余万，平台访问量达5000万人次，累计订单金额突破1亿元。洛阳华媒云商科技有限公司也获得了河南省电子商务企业、河南省中小型科技企业、国家级科技型中小企业、洛阳市市级企业研发中心等认证。

活动现场

　　西安“购时惠”平台上线启动，是洛报“购时惠”模式首次成功向外输出，具有里程碑的意义。西安“购时惠”电商平台将突出西安报业传媒集团“传媒+电商”的特色发展理念，坚持跨区域网联，降低成本打造西北与中原地区报商产品、地标产品交流通道。“购时惠”电商平台落地西安开启了报业转型创新融合发展新篇章。

　　全国报协、河南省报协、西安电商协会、西安报业传媒集团、洛阳日报报业集团相关负责人，以及全国各地30多家报社相关负责人在现场见证了项目启动。（洛报融媒记者 李冰 文/图）
[ 责任编辑：张惟一]
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