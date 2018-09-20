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洛阳这13所学校操场免费开放却没人去 原因是……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-07-19 13:07

　　本月7日，作为洛龙区重点推进的民生实事之一，洛龙区首批13所中小学校体育场地向社会免费开放，周边居民通过相关认证后，持出入证即可在规定时间进校锻炼。但是，记者走访发现，到学校申请办理出入证的居民寥寥。学校体育场地免费开放，为啥去的人不多？

　　龙泰小学是该区首批免费开放的13所中小学之一。18日上午，记者在该校体育场、篮球场，没见有人在锻炼。

　　“办出入证的人不多，有些人来问了问就走了。”该校门卫室保安说，要办理出入证，需要先提供申请人本人身份证、户口簿、体检报告和人身意外保险单；符合条件后，领取申请表，到学校所在辖区社区进行报备和验证；社区盖章后，将申请表交到学校，签订承诺书，最后领出入证。

　　记者看到，申请表上需要填写申请人的个人信息，如姓名、身份证号、联系电话、家庭住址等；而承诺书，需要申请人在“承诺本人身体健康，无不适应进行激烈运动的任何慢性及急性疾病。如发生由身体疾病一起的意外，相关责任全部由本人承担”这段文字后签字。

　　随后，记者又走访了洛龙区第一实验小学翠云校区、洛龙区行知小学、洛阳龙城双语小学。虽然申请表和承诺书在学校门卫室就能领取，但少有人来咨询办出入证的事，体育场也鲜有锻炼者身影。

　　为什么洛龙区这批学校向社会发出邀请后，响应者寥寥？

　　“办出入证太麻烦了，不仅要提供身份证、户口簿，还要提供体检报告和人身意外保险单。”市民李先生认为，因为办出入证，再专门花几百甚至几千元做体检、买保险，不太划算。

　　“学校体育场地开放时间短，跟上班时间冲突，我还没下班，场地就关闭了。”王先生说，目前，洛龙区向社会免费开放的13所中小学，开放时间都是双休日、节假日、寒暑假的9时至11时、15时至18时，特别是寒暑假期间的开放时间，与不少人的上班时间冲突。此外，开放时段正是天气热的时候，谁会顶着太阳锻炼身体？

　　受访群众说，他们很愿意到家附近的学校锻炼，但办证条件多、学校体育场地开放时段不合理等问题，无形中将人拒之门外。

　　19日，记者将这些问题向洛龙区教体局反映。该局相关负责人说，患心脏病、高血压等疾病的人确实不适合激烈运动，要求提供体检报告和人身意外保险单，是出于安全考虑，避免意外发生和不必要的纠纷。

　　“对于场地开放时间问题，我们下来会召集专题会议，根据群众诉求，进行调整。”该负责人说。（洛报融媒记者 牛鹏远 实习生 杨欢 文/图）
[ 责任编辑：张惟一]
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