洛阳持续开展文明城市创建“十大提升”行动

近日，我市持续开展文明城市创建“十大提升”行动，在银行、商场、医院等22类窗口行业，按照进门可见、固定阵地、分栏展示、图文并茂的要求和“室内不低于6处、室外不低于10处”的标准制作公益广告宣传栏，张贴或播放公益广告，引来市民好评。

近日，我市持续开展文明城市创建“十大提升”行动，在银行、商场、医院等22类窗口行业，按照进门可见、固定阵地、分栏展示、图文并茂的要求和“室内不低于6处、室外不低于10处”的标准制作公益广告宣传栏，张贴或播放公益广告，引来市民好评。市创建办相关负责人表示，对提升明显的单位将树立为标杆，引导全市擦亮文明窗口，营造积极、乐观、向上的文明氛围。（洛阳晚报记者 智慧 实习生 王奕菲 通讯员 陈志强 摄）