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文化惠民给洛阳市民带来满满获得感
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-07-19 09:10

　　昨日上午，《重渡沟》主角马海明的饰演者、河南豫剧院三团团长贾文龙，来到洛阳红英少儿艺术夏令营，近距离指导孩子们动作、教孩子们唱腔，给孩子们讲述自己的成才故事 记者 常书香 实习生 高航 摄

　　庆祝新中国成立70周年，重在基层，热在群众。近日，我市“庆祝新中国成立70周年”优秀经典剧目巡演及“中原文化大舞台”等群众性主题活动持续开展，唱响礼赞新中国、奋进新时代主旋律。其中，15日至18日上演的《朝阳沟》《重渡沟》演出专场受戏迷热捧。

　　文化惠民 不买票也能看大戏

　　“抢到了！抢到了！”17日中午，洛龙区鼎盛国际小区居民牛宪军拿着手机，开心地对老伴儿说。

　　他抢到啥了？豫剧现代戏《重渡沟》晚上演出的门票！

　　15日至18日，我市“庆祝新中国成立70周年”优秀经典剧目巡演及“中原文化大舞台”精彩上演，《朝阳沟》《重渡沟》等经典、优秀剧目受戏迷热捧。

　　其中，7月15日、16日上演的是河南省豫剧院三团带来的豫剧现代戏《朝阳沟》，17日、18日上演的是以我市栾川县潭头镇原副镇长马海明真实事迹创作、由河南豫剧院三团精心打造的豫剧现代戏《重渡沟》。两个剧目的演出均座无虚席，十分火爆。

　　为体现文化惠民，“庆祝新中国成立70周年”优秀经典剧目巡演、“中原文化大舞台”剧目所有门票均免费发放给市民。戏迷朋友们关注“百姓文化洛阳云”微信公众号，在后台回复“中原文化大舞台”“洛阳看戏”“舞蹈专场”“朝阳沟”或点击下方“文化云”模块即可在线免费预订门票。

　　网上订票 500张门票5分钟抢光

　　据“百姓文化洛阳云”平台负责人牛泽放介绍，这4场演出分别在网络平台上投放500张门票，每场的门票几乎都被“秒杀”。

　　“随着演出的持续进行，戏迷热情不断高涨，大家抢票的速度越来越快。经典豫剧《朝阳沟》门票在订票链接发布后，短短5分钟便被一抢而空。”牛泽放说。

　　考虑到大多数戏迷为老年人，有些人不会玩智能手机，主办方从演出当天的8时30分开始，提供市会议中心二楼的免费票，让大家领取。

　　记者看到，早上6时，市民就在市会议中心北门取票口排起长队。每个场次演出的二楼门票在短短20分钟内就全部发放完毕。

　　此外，还有不少市民拨打订票热线咨询。4场演出共接到咨询电话2000余个，现场回复、解答相关问题3万多人次，大家都开开心心地看上了经典剧目。

　　场场精彩 增加了群众获得感

　　6月至8月，我市开展“庆祝新中国成立70周年”优秀经典剧目巡演活动，邀请省级和兄弟地市文艺院团，组织我市文艺院团，精挑细选一批优秀经典剧目在全市巡演，为群众送上高品质的文化大餐。

　　与此同时，我市2019年“中原大舞台”也安排了44场惠民演出供市民免费观看，有豫剧、曲剧、话剧、儿童剧等。

　　记者走访发现，这些文化惠民活动很受市民欢迎。他们表示，“每场都想看，希望多组织几场”。

　　西工区老戏迷杨涛说，“庆祝新中国成立70周年”优秀经典剧目巡演和“中原文化大舞台”惠民演出，场场精彩，弘扬了传统文化，演出了正能量。

　　市民纷纷表示，在家门口不用买票就能看经典剧目，惠民演出让大家有了实实在在的文化获得感。（洛阳日报记者 常书香 实习生 高航）
[ 责任编辑：张惟一]
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