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洛阳自贸区两项做法入选全国自贸片区首批典型创新案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-07-19 09:04

　　昨日，记者从河南自贸区洛阳片区获悉，本月11日举行的全国自贸片区创新联盟制度创新对接大会，发布了首批35项典型创新案例，其中洛阳片区入选2项，实现河南自贸区创新案例在全国复制推广“零的突破”。

　　此次会议由全国自贸片区创新联盟在深圳前海主办，旨在促进各区域协同创新和协调发展，更好发挥自贸试验区的示范引领作用。大会发布首批35项自贸片区典型创新案例，共分为投资便利化、贸易便利化、金融开放与风险防控等6个领域。洛阳片区入选的2项典型案例分别是《企业简易注销“单一窗口”》和《“信贷+信用”普惠金融模式解决中小企业融资难题》。

　　其中，《企业简易注销“单一窗口”》典型案例属于投资便利化领域。今年1月初，洛阳片区运用信息化技术和手段，融合互联网、政务网络、行业网络为“一个专网”，通过一个窗口将工商、税务、人社等部门涉及注销的业务全部纳入，实现了企业注销“一窗受理”“一次办妥”。此外，注销登记的申请材料也从过去的10份简化到4份，登记公告时间由之前的45天(自然日)压缩为20天(自然日)，大大提升了企业的获得感和满意度。

　　《“信贷+信用”普惠金融模式解决中小企业融资难题》典型案例属于金融开放与风险防控领域。在具体实践中，中国人民银行洛阳市中心支行针对洛阳片区范围内的中小微企业，在再贷款等方面给予倾斜，为商业银行发放小微企业信用贷款提供风险兜底，试点科技企业可凭借信用等级获得一定贷款额度。迄今为止，洛阳片区相关金融机构已为30家小微双创企业综合授信2.35亿元，信用贷款额度0.595亿元。

　　“该批案例发布后，将作为联盟成果，在全国自贸区进行共享，这也是河南自贸区创新案例首次实现全国范围内的复制推广。”河南自贸区洛阳片区相关负责人表示，作为全国自贸片区创新联盟发起单位，洛阳片区下一步将积极发挥联盟作用，与联盟成员进一步共享制度创新成果，同时加强与前海片区合作，力争早日实现“政策优先共享、产业优先对接、金融优先承接”，形成沿海与内陆自贸试验区双向联动发展的新格局。（洛阳日报记者 陈曦 实习生 汪蓓蓓 通讯员 汪冰冰）
[ 责任编辑：张惟一]
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