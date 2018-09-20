洛阳：畜牧业提升 优布局提效益保生态

洛阳地处豫西丘陵山区，是畜牧业大市，当前，在保持快速稳定发展的同时，畜牧业也面临产业结构不优、产销衔接不紧、粪污污染突出等问题。市委十一届十次全会明确提出，要着力发展特色产业，实施畜牧业提升重大专项，实现畜牧业数量、质量、效益的同步增长。

辰涛牧业的圆形牛舍

【重大专项】畜牧业提升：大力发展优质草畜，推进畜牧养殖标准化规模化，实施奶业振兴工程，构建质量安全体系，实现畜牧业数量、质量、效益的同步增长。到2020年，肉蛋奶产量达到72万吨，畜牧业产值达到125亿元。到2022年，肉蛋奶产量达到75万吨，畜牧业产值达到130亿元。

乡村振兴，产业兴旺是重点。畜牧业品类多、规模大、链条长，是农村基础性、支撑性产业，且与生态环境密切相关。因此，推进畜牧业高质量发展至关重要。

洛阳地处豫西丘陵山区，是畜牧业大市，当前，在保持快速稳定发展的同时，畜牧业也面临产业结构不优、产销衔接不紧、粪污污染突出等问题。市委十一届十次全会明确提出，要着力发展特色产业，实施畜牧业提升重大专项，实现畜牧业数量、质量、效益的同步增长。

优布局，打造五大产业集群

听着轻音乐，喝着深井水，嚼着饲草玉米，吃饱喝足后还能悠闲地享受按摩……伊川县鸣皋镇的一处高地上，坐落着国内最大的单体圆形牛舍，四面通风的结构，让饲养在这里的3500头安格斯牛在高温天气里也不会感到炎热。

除了舒适的生长环境，这里还配建了国内领先的粪污处理系统、有机肥加工车间、智能化分群系统等，现代化的模式让人眼前一亮。“与普通肉牛相比，安格斯牛对生长环境要求严格，牛肉的价格也要高出许多。”辰涛牧业负责人史学涛说。

近年，我市先后引进和培育了一批以正大、新大等为代表的生猪养殖企业，以立华、德青源等为代表的肉禽养殖企业，以辰涛、科尔沁等为代表的肉牛养殖企业，以科迪巨尔、生生、阿新等为代表的奶牛养殖企业，以鑫沃等为代表的肉羊养殖企业，有力带动了脱贫攻坚和农村集体经济发展。

以辰涛牧业为例，企业通过“龙头企业+农民合作社+村集体+贫困户”的发展模式，带动贫困户784户，每年帮助26个村集体经济增收。此外，企业流转土地2100亩，发展饲草玉米，形成了“土地流转—粮改饲—牛过腹—有机肥还田”的循环经济模式，实现了经济、社会和生态效益的共赢。

下一步，我市将突出区域特色，加快推进优质草畜发展，重点在偃师、孟津等黄河滩区建设绿色奶业产业集群，在宜阳、洛宁、伊川、嵩县等西部丘陵区建设肉牛产业集群，在孟津、洛宁、伊川建设肉羊产业集群，在偃师、孟津、宜阳、伊川建设生猪产业集群，在伊川、嵩县、栾川、宜阳、洛宁建设家禽产业集群，全面提升畜禽标准化规模养殖水平。同时，我市还将积极鼓励驴、蜜蜂、肉兔、蜗牛等小品种和特色畜产品发展，着力把小品种做成大产业。

提效益，拉长链条提升品牌

走进洛阳正大生猪全产业链项目加工现场，到处是高度自动化的智能生产场景——自动二氧化碳致晕、自动开膛、自动劈半、自动分拣包装……

除了屠宰生产线，企业还开发出了中式酱卤、丸子、油炸食品等系列产品60余种，并推出中餐类、火锅类、连锁快餐类等8大类别30余款深加工产品，附加值大幅提高。

尝到了深加工的甜头，企业还在谋划建设以猪油精炼、蒸饺、火腿、发酵香肠、骨汤、培根等深加工为主的后续工程，打造立足河南、辐射全国的猪肉制品“大厨房”。

与正大拉长产品链的发展方式不同，孟津生生乳业通过一二三产融合发展，打造了豫西地区最大的集牧草种植、奶牛养殖、科普教育、生态休闲于一体的休闲观光牧场，奶制品个性定制、研学亲子活动等成了企业新的增长点。

然而放眼全市，畜牧业整体发展水平、质量效益不高的问题还比较突出，大多养殖企业依然停留在前端养殖上，加工能力、市场营销、品牌建设体系依然薄弱。

当前和今后一个时期，我市将持续深化畜牧业供给侧结构性改革，以“农头工尾”为抓手，大力发展畜牧加工产业，培育更多像洛阳正大“屠宰熟食+养猪基地”、科迪巨尔“乳品加工+奶牛基地”等“品牌加工+供应基地”模式，让产加销的链条更加畅通、高效。

保生态，快步转向绿色发展

从“吃肉等过节”到“肉盘子”极大丰盛，畜牧业的快速发展，彻底扭转了肉蛋奶短缺的局面。如今，在健康生活理念和绿色发展理念的引导下，人们期待吃得更安全、更优质、更生态。

对此，一方面，我市将积极促进畜禽养殖提档升级，大力开展畜禽养殖标准化示范创建，发挥政策引导和企业主体作用，打造一批生产高效、环境友好、产品安全、管理先进的畜禽养殖标准化示范场。另一方面，严格饲料、兽药等投入品质量安全监管，全面提升动物疫病综合防控能力，建立和完善全程质量安全追溯体系，切实把好畜禽产品安全质量关。

畜禽产品供应充足、安全质量有保障，这样的畜牧产业就是绿色产业吗？答案是：还不够！其中还必须解决畜禽规模化养殖污染问题。长期以来，大量畜禽粪污未得到有效利用，不仅造成环境污染，也是一种资源浪费，必须下大力气推动粪污资源化利用。

“粪污资源化利用，出路在于变粪污为粪肥，推动粪肥还田还土。”市农业农村局负责人表示。今后，我市将持续推广规模化养殖场雨污分离、干湿分离、净污道分离“三分离”和沼气池、无害化处理设施“两配套”，大力发展有机肥产业，打通从养殖场粪污到种植地粪肥使用的“最后一公里”。（洛阳日报记者 白云飞 实习生 郑锋龙 通讯员 牛金涛 文/图）