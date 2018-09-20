惊！洛阳小伙手机收到一条“处理尸体”的短信

昨日，记者得知这样一件事儿：“把尸体拖到地下停车场，装进那个银色面包车里，把这个手机扔掉，再去电话亭打我的另一个电话号码，明白吗？”17日中午，高中刚毕业的小薛被这么一条“处理尸体”的短信吓得不轻。

昨日，记者得知这样一件事儿：“把尸体拖到地下停车场，装进那个银色面包车里，把这个手机扔掉，再去电话亭打我的另一个电话号码，明白吗？”17日中午，高中刚毕业的小薛被这么一条“处理尸体”的短信吓得不轻。

今年18岁的小薛是名准大学生，上个月，家人给他买了一部手机并办了一张电话卡。

17日中午，小薛在家附近的一家网吧打游戏，突然收到一个陌生电话号码发来的短信，对方让他尽快“处理尸体”。不知短信内容是真是假，他当即拨打了110报警，随后被出警民警带回派出所询问。

民警告诉小薛，给他发短信的手机号码归属地是洛阳，但暂时查不到卡主的信息。接受询问后，小薛便离开了派出所。“不会真有人遇害了吧，而凶手误把短信发给了我。”谈及这条短信，小薛仍很紧张。

17日下午，记者接到小薛的求助后多次拨打这个发短信的电话号码，但一直无法接通。经过多次尝试，昨日上午，记者终于打通了该电话，电话那头传来一名姑娘的声音。

“我和他(小薛)是初中同学，那条短信是我发的，跟他闹着玩呢。”接电话的姑娘小史满不在乎地说。记者向小薛求证得知，小史的确是他的同学，但两个人很长时间没联系过了。

随后，小史被民警传唤到派出所接受调查。意识到问题严重性的小史说，她收到朋友发来的这条恶搞短信后，觉得好玩便转发给了小薛，发出后并未再联系小薛，于是引发了这场闹剧。

民警说，青少年猎奇心强、法律意识薄弱，容易受网络上一些所谓的“新潮”信息误导，进而引发一些恶作剧。他认为，人与人的交往应该是健康积极的，切忌玩笑开过头。有时玩笑开过头导致的后果，不是道歉就能解决的，还可能受到严肃处理。

目前，警方正在就此事做进一步调查、处理。（洛阳晚报记者 郭学锋 实习生 邓婧）