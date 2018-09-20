豫剧现代戏《重渡沟》在洛上演引起热烈反响

17日、18日，以我市栾川县潭头镇原副镇长马海明真实事迹创作、由河南豫剧院三团精心打造的豫剧现代戏《重渡沟》在我市精彩上演，引起热烈反响。广大党员干部纷纷表示，豫剧现代戏《重渡沟》是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的生动教材，要以马海明为榜样践行初心使命，学习他身上的奉献精神、勇于担当的高贵品质，以及他在职务、金钱和群众之间作出的抉择，立足本职，努力工作，为在中原更加出彩中谱写浓墨重彩的洛阳篇章贡献力量。

17日、18日，以我市栾川县潭头镇原副镇长马海明真实事迹创作、由河南豫剧院三团精心打造的豫剧现代戏《重渡沟》在我市精彩上演，引起热烈反响。广大党员干部纷纷表示，豫剧现代戏《重渡沟》是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的生动教材，要以马海明为榜样践行初心使命，学习他身上的奉献精神、勇于担当的高贵品质，以及他在职务、金钱和群众之间作出的抉择，立足本职，努力工作，为在中原更加出彩中谱写浓墨重彩的洛阳篇章贡献力量。

“马海明带领群众让重渡沟的美景‘走出’了山沟、让栾川旅游叫响了全国，他不畏艰难、勇于开拓的精神值得大家学习。”市文化广电和旅游局副局长孙小峰表示，他将在“不忘初心、牢记使命”主题教育中把马海明视为身边榜样，学习马海明精神，立足本职，努力工作，与全局同志一道抓好文化旅游的品牌提升、品质升级和秩序建设，深挖文化旅游内涵，促进文旅深度融合，为把洛阳打造成一个古今辉映、诗和远方的地方而不懈努力。

“马海明是一面镜子、一面旗帜，他是我们每名党员干部学习的榜样。”市纪委干部陈聚涛说，马海明是我市干部群众熟知的一名基层干部，也是大家公认的“泥腿子”干部，他是敢闯敢干的“拓荒者”，他以愚公移山的精神和百折不挠的韧劲，描绘着重渡沟的蓝图，为群众铺就了一条旅游致富的康庄大道。作为一名党员干部，要学习他的这种崇高精神，时刻把人民群众装在心中，勤恳工作，任劳任怨，在自己的本职岗位上干出成就。

“我心里有个梦，家在青山绿水中；我心里有个梦，亲人们不再受苦穷……”这是该剧中的经典唱词。市污染防治攻坚办副主任马立说，这是马海明的人生梦想，也是咱共产党人的孜孜追求，更是践行“绿水青山就是金山银山”理念的生动写照。在实际工作中，要处理好经济发展与生态环境保护的关系，真正把“绿水青山就是金山银山”理念落到实处。作为一名工作在污染防治一线的党员干部，自己将自觉用习近平生态文明思想指导工作，为我市打好污染防治攻坚战贡献力量。

“面对金钱的诱惑，马海明说，我不做鬼、不做磨，我还要做我马海明，共产党员马海明！他的这种不忘初心、一心为民、廉洁自律的品质，为我们做出了榜样。”老城区委宣传部干部苗超鹏说，自己要以马海明为榜样，把“君子爱财取之有道”铭记在心，不断增强法纪观念，形成不敢腐、不能腐、不想腐的自律意识，从内心深处筑牢“防火墙”，坚决不越法纪红线。

栾川县重渡沟管委会重渡村是马海明精神的诞生之地，马海明用自己的“旅游梦”点燃了父老乡亲的“致富梦”，让山沟里的群众依靠乡村旅游过上了富裕生活。“马海明的精神一直激励着我们要坚持绿色发展、为民谋福。”重渡村党支部书记马建伟说，马海明用执着、坚韧、顽强，打开了重渡村百姓的致富之门，诠释了一名共产党员的责任与担当，是大家学习的榜样、敬仰的楷模。在乡村振兴的道路上，重渡村党支部将带领群众坚定信心，一步一个脚印，向着更加美好的明天努力奋斗。

西工区居民张艳花也观看了演出，她说，自己曾去过重渡沟风景区旅游，也曾到过马海明纪念园参观，被马海明的精神所感动。看过《重渡沟》这部戏后，她对马海明的精神有了更深的理解。“马海明是一名副镇长，职位不高。但是，他有博大的胸怀，心里装的是咱老百姓；他有大作为，改变了穷山沟的模样，让老百姓的腰包鼓了起来。咱老百姓就爱戴这样的好干部、尊敬这样的好干部。”张艳花说。（洛阳日报记者 李三旺）