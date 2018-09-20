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洛阳一八旬老人欲跳楼 警民联手将其救
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-07-19 08:51

　　民警安抚欲跳楼的老人

　　昨日，记者听说这么一件事儿：在涧西区青岛路一居民小区，今年80岁的何老太因一时情绪失控要跳楼轻生。万幸的是，当她爬到5楼的窗台外面时，被在小区走访的民警救下。

　　昨日9时许，长安路派出所青一警务室民警周国为和协警张华勇到小区开展入户走访，他们刚进小区就看到，一栋6层高的居民楼下聚集了不少人，有人不时伸手指向高处。

　　“我们走近发现，一位白发老人坐在5楼窗台外的供暖管道上，两腿悬空，随时可能掉下来。”张华勇说，周国为见状大喊“阿姨别激动，有啥事儿慢慢说”，他则迅速跑上楼。

　　张华勇跑到5楼楼梯间，看到窗外的墙壁上固定有很多管道，他只有爬到窗台外才能接触到老人。“我担心贸然过去会刺激到她，就先轻声说‘您千万别乱动，咱俩说说话吧’。”张华勇说，其间，他注意到老人的眼神飘忽不定，也不接他的话，但坐得比较稳，一只手紧紧抓着一根管子。

　　张华勇和闻讯赶来的一名物业工作人员悄悄爬到窗外，从背后紧紧抱住老人的腰，将她救下。接着，俩人把老人抱到楼下。

　　张华勇说，老人被救下来后，始终一言不发，又过了十几分钟，她的老伴儿提着菜回来时，大家才弄清她为啥要跳楼。

　　原来，老人姓何，患有阿尔茨海默病，经常情绪失控，此前多次朝楼下扔东西。见到老伴儿后，她的状态变好了不少，嘟囔着说：“心里急，从高处跳下去能彻底解脱。”民警离开前特意联系了何老太的儿女，嘱咐他们经常回家照看父母，避免再出现类似情况。（洛阳晚报记者 郭学锋 实习生 邓婧 通讯员 戚军锋 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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