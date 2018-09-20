洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全省智能制造观摩点评活动在洛阳开展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-07-19 08:49

　　昨日上午，2019年全省智能制造观摩点评活动在我市开展，省政府副秘书长李涛，省直有关部门及相关地市负责同志，市长刘宛康等参加活动。

　　我市近年深入贯彻落实新发展理念，坚持“传统产业智能化改造+发展高端智能装备”双轮驱动战略，全力打造“制造强市、智造名城”。今年，我市实施省、市智能制造重点项目125个，总投资475.4亿元，年度计划投资150亿元，以项目建设为主抓手加快推进我市制造业转型发展、高质量发展。

　　刘宛康在汇报中指出，近年，洛阳市委、市政府牢记打好“四张牌”的总体要求，深入贯彻落实新发展理念，紧紧围绕省委、省政府赋予洛阳发展新的战略定位，把智能制造引领“三大改造”作为全面深化“9+2”工作布局、加快构建“565”现代产业体系的重要举措，精心谋划、扎实推进，不断推动“洛阳制造”向“洛阳智造”转变。下一步，我市将持续加大工作力度，夯实支撑保障，推动洛阳制造业高质量发展，为建设先进制造业强省作出洛阳应有的贡献。

　　活动期间，观摩组成员先后参观了国家智能农机创新中心、中重自动化特种机器人制造基地、凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司、中国石化洛阳石化公司。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 栗擎）
[ 责任编辑：张惟一]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这种“感冒”很难缠 有人低烧一个月，有人性情大变
  • ·小伙儿醉酒后憋尿，竟然引发肾衰竭
  • ·把纽扣电池塞进鼻孔 3岁娃鼻黏膜被电烧伤
    		•
    宜阳：有山有水有花海 有吃有喝有漂流
    宜阳：有山有水有花海 有吃有喝有漂流
    宜阳：有山有水有花海 有吃有喝有漂流
        
  • ·老吕和他的空中花园
  • ·盛夏时节，鲜美不过小龙虾
  • ·六旬“穿越者”：从“菜鸟”到领队
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 清洛基地举办科技成果对接会 30多项创...
  • 伊川县副县级干部党书卿接受纪律审查...
  • 李亚在调研督导黄河湿地保护工作时强...
  • 洛阳小伙儿为迷路的她照亮山路 她用31...
  • 义马气化厂爆炸事故辟谣通告
  • 全国生活垃圾焚烧发电项目规划经验交...
  • 洛阳人工智能工程技术人员李卫东：教...
  • 突发！任达华被刺伤 警方：嫌疑人被制伏
  • 义马气化厂昨日发生爆炸事故
  • 洛阳市施重拳防治工业领域污染
    		•
    百姓呼声
    旅游服务亭“转型”成烧烤摊？责令立即停业
    网友建议：V2路公交延长到高新区150医院
    精彩图片
    洛阳鸣鹤博物馆
    兴洛湖公园：景色宜人 ...
    洛阳瞪羚谷加速器项目...
    洛阳：畜牧业提升 优布...
    精彩热帖

    给妈妈暖冰棍

    丰宁坝上的色彩斑斓

    金蝉脱壳

    薰衣草人像
    /美丽的桃花岛-鲜艳的月季花
    /【光影瞬间】一组水景练习
    /徒步 汉函谷关--千唐志斋--铁门站——2019
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605