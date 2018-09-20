全省智能制造观摩点评活动在洛阳开展

昨日上午，2019年全省智能制造观摩点评活动在我市开展，省政府副秘书长李涛，省直有关部门及相关地市负责同志，市长刘宛康等参加活动。 昨日上午，2019年全省智能制造观摩点评活动在我市开展，省政府副秘书长李涛，省直有关部门及相关地市负责同志，市长刘宛康等参加活动。 我市近年深入贯彻落实新发展理念，坚持“传统产业智能化改造+发展高端智能装备”双轮驱动战略，全力打造“制造强市、智造名城”。今年，我市实施省、市智能制造重点项目125个，总投资475.4亿元，年度计划投资150亿元，以项目建设为主抓手加快推进我市制造业转型发展、高质量发展。 刘宛康在汇报中指出，近年，洛阳市委、市政府牢记打好“四张牌”的总体要求，深入贯彻落实新发展理念，紧紧围绕省委、省政府赋予洛阳发展新的战略定位，把智能制造引领“三大改造”作为全面深化“9+2”工作布局、加快构建“565”现代产业体系的重要举措，精心谋划、扎实推进，不断推动“洛阳制造”向“洛阳智造”转变。下一步，我市将持续加大工作力度，夯实支撑保障，推动洛阳制造业高质量发展，为建设先进制造业强省作出洛阳应有的贡献。 活动期间，观摩组成员先后参观了国家智能农机创新中心、中重自动化特种机器人制造基地、凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司、中国石化洛阳石化公司。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 栗擎）