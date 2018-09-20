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上半年，洛阳外贸实现“双增长”“连续增长”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-07-19 08:31

　　18日，记者从洛阳海关获悉，今年上半年，我市进出口总值为77.5亿元人民币，同比增长16.9%。其中，出口66.3亿元，同比增长7.4%；进口11.2亿元，同比增长1.5倍。今年以来，我市月度进口值连续6个月保持同比增长。

　　与“一带一路”沿线国家的经贸合作不断深化，持续助力我市外贸增长。今年上半年，我市对“一带一路”沿线国家进出口30.9亿元，同比增长19%，高出全市整体增速2.1个百分点，占全市进出口总值的39.9%。其中，出口27.5亿元，同比增长9%；进口3.4亿元，同比增长3.7倍。除此之外，我市上半年外贸还呈现以下特点：

　　一般贸易仍占绝对比重。今年上半年，我市一般贸易进出口76.4亿元，同比增长21.3%，占同期我市外贸总值98.6%。

　　民营企业进出口快速增长。今年上半年，我市民营企业进出口43.8亿元，同比增长44.8%。全市外贸五大龙头企业分别是洛阳阿特斯、龙鼎铝业、香江万基、通达电缆、中航光电，上述5家企业合计进出口达23.4亿元，占全市外贸总值逾三成。

　　我市五大贸易伙伴进出口均有不同程度同比增长。今年上半年，我市对欧盟进出口15.4亿元，同比增长75.5%；对东盟进出口13.1亿元，同比增长6.8%；对美国进出口5.3亿元，同比增长0.5%；对韩国进出口4.3亿元，同比增长3.9%；对几内亚进出口3.6亿元，同比增长1306.1倍。

　　在出口商品方面，今年上半年，我市铝箔和家具及其零件分别出口6.6亿元和5.8亿元，同比分别增长36.7%和38.2%；摩托车和耐火砖分别出口3.8亿元和2.7亿元，同比分别增长2%和24.1%；非绝缘的铝制绞股线出口2.6亿元，同比增长2倍。

　　在进口商品方面，今年上半年，我市进口铝矿砂及其精矿、其他贵金属矿砂及其精矿、喷涂机器人和褐煤分别为3.7亿元、1.7亿元、1.2亿元和6749.2万元，去年同期无进口。上述四项进口合计7.3亿元，占全市进口总值的65.2%。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 李娟）
[ 责任编辑：张惟一]
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