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省高招本科一批投档线出炉 郑州大学文科584分、理科585分
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-07-19 08:25

　　昨日8时，在经过3次模拟投档后，我省2019年高招本科一批志愿正式投档。今年本科一批共858所高校计划在河南招生。在参加本科一批录取的省内高校中，文理科投档线最高的均为郑州大学，分别为584分、585分。

　　本科一批共投档95802份，文科16399份，理科79403份。其中，特殊类型包含高水平运动队、高水平艺术团、高校专项计划、自主招生投档录取4437人。在344个文科招生单位中，经平行志愿投档满额的有335个，约占文科招生单位的97.4%；在514个理科招生单位中，经平行志愿投档满额的有497个，约占理科招生单位的96.7%。“从投档总体情况看，本科一批生源充足，志愿分布较为均衡，高校生源满足率非常高。”市招办普招科科长高冰南说。

　　在省内院校方面，参加本科一批录取的我省22个文科招生单位，有1个存在计划差额，缺额数量56；34个理科招生单位，有7个存在计划差额，缺额数量1377。

　　高冰南提醒考生及其家长，本科一批征集志愿时间为7月21日8时至18时。届时，未被投档且满足成绩等条件要求的考生，可选择填报。省招办网站将于7月21日8时公布本科一批征集志愿相关信息，考生可及时关注。本科一批录取将于7月22日结束。

　　此外，根据省招办安排，在本科一批录取的同时，地方专项计划本科批、艺术本B段录取工作也在进行。地方专项计划本科批7月20日投档，7月21日8时至18时征集志愿。艺术本B段7月20日至22日投档，7月23日8时至18时征集志愿。

　　部分省外参加

　　本科一批投档高校的投档线

　　●文科

　　清华大学655分

　　北京大学648分

　　复旦大学638分

　　上海交通大学643分

　　中国人民大学637分

　　浙江大学634分

　　●理科

　　清华大学685分

　　中国科学院大学662分

　　北京大学684分

　　北京大学医学部(医护类)665分

　　北京大学医学部(其他单列)671分

　　北京大学医学部674分

　　中国人民大学658分

　　复旦大学679分

　　上海交通大学678分

　　浙江大学669分

　　部分省内参加

　　本科一批投档高校的投档线

　　●文科

　　郑州大学584分

　　郑州大学(中外合作办学)567分

　　河南大学568分

　　河南大学(中外合作办学)544分

　　河南农业大学543分

　　河南农业大学(中外合作办学)526分

　　河南科技大学547分

　　●理科

　　郑州大学585分

　　郑州大学(医护类)555分

　　郑州大学(中外合作办学)558分

　　郑州大学(中外合作办学)(医护类)523分

　　河南大学563分

　　河南大学(软件类)525分

　　河南大学(与开封大学联合办学)510分

　　河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院)502分

　　河南大学(迈阿密学院)520分

　　河南大学(中外合作办学) 517分

　　河南科技大学531分

　　河南科技大学(医护类)502分

　　河南科技大学(农林类)482分（洛阳晚报见习记者 刘敏）
[ 责任编辑：崔利利]
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