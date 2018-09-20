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且道东关旧军营——夹马营记之一
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-07-19 08:31

　　夹马营位于洛阳老城东关(今属瀍河区)，这里是五代时期禁军的一个军营。北宋开国皇帝宋太祖赵匡胤就出生在这里，北宋真宗时期在此设皇家宗祠应天院。夹马营，又称甲马营、山字营等。

　　赵匡胤生于夹马营

　　《宋史?太祖纪》说，宋太祖赵匡胤是涿郡人。高祖赵朓，曾在唐末任永清等县的县令。赵朓的儿子赵珽，历官藩镇从事等。赵珽的儿子赵敬，历任营州等地刺史。赵敬的儿子赵弘殷，投军于后唐庄宗李存勖，掌管禁军。

　　赵匡胤是赵弘殷的二儿子，母亲杜氏。后唐天成二年(公元927年)，赵匡胤出生在洛阳夹马营，长大后，学习骑马射箭，则在常人之上。

　　夹马营，是后梁禁军的一个营，主官是指挥使，编制是500人，将士必须带家属。后唐灭后梁后，保留该营。赵弘殷为队正，每队50人。从后唐到后晋，赵弘殷没有升迁。

　　赵匡胤在夹马营生活了20余年。成年后的赵匡胤，相貌堂堂，豁达大度，精于骑射，正逢政局混乱，赵匡胤决定走出洛阳，去建功立业。据宋代邵伯温《邵氏闻见录》记载，赵匡胤投郭威养子柴荣帐下从军，受到柴荣赏识，从普通兵卒，迅速成为高级将领。后来，柴荣即帝位，是为后周世宗，赵匡胤逐渐成为禁军统帅。

　　宋太祖西巡洛阳

　　后周世宗英年早逝，年仅七岁的长子柴宗训继位。显德七年(公元960年)正月，赵匡胤通过陈桥驿兵变，登上皇位，建立宋王朝。

　　宋朝开国后，追封赵朓为僖祖，其陵曰钦陵。赵珽为顺祖，其陵曰康陵。赵敬曰翼祖，其陵曰定陵。赵弘殷，曰宣祖，其陵曰安陵。

　　《宋史》说：“安陵在京城(开封)东南隅，乾德初，改卜河南府巩县西南四十里訾乡邓封村。”这就是今巩义宋陵的永安陵。

　　《邵氏闻见录》卷一说：永安陵建成后，赵匡胤“又欲迁远祖于西京之谷水，盖宣祖微时葬也。相并两冢，开圹皆白骨，不知辨，遂即坟为园，岁遣官并祭，洛人谓之一寝二位云”。这里的“远祖”是赵朓。其陵，就是钦陵。

　　作为宋王朝的开国之君，赵匡胤日常生活节俭。《邵氏闻见录》卷二说：“本朝自祖宗以俭德垂世，故亿祖(太祖)之训曰：‘尝思在甲马营时可也。’其所用帏帘，有青布缘者。”

　　开宝九年(公元976年)春，宋太祖出巡西京洛阳。宋人文莹的《玉壸清话》载，宋太祖特别回夹马营故居一趟，指某处道：“幼时曾得一小石马，屡被其他儿童窃去，遂埋于此，不知尚在否？”命人刨开，果然找到了小石马。

　　夹马营改为应天院

　　宋朝初年，夹马营成为传舍，即驿馆。宋真宗时，改建为应天院，又称应天禅院、应天寺等。应天院实际上是神御庙，是安放先朝帝王“神御”也就是御容、牌位而进行定期祭祀的场所。神御庙是太庙之外又一个宗庙祭祀之处，是皇家宗庙。

　　北宋江少虞撰《事实类苑》卷三十三说：“西都北市应天禅院，乃太祖诞圣之地。国初为传舍，真宗幸洛阳，顾瞻遗迹，徘徊感怆乃命建为僧舍。功成，赐额，奉安御容，命知制诰刘筠为之记。仁宗初，又建别殿，分二位，塑太宗、真宗圣像，丞相王钦若为之记。后圃植牡丹万本，皆洛中尤品。庆历八年，仁宗御篆神御三殿牌，艺祖曰兴先，太宗曰帝华，真宗曰昭孝。今为忌日行香之地去，留府甚远，故诗有‘正梦寐中行十里’谓此也。”

　　这段话的意思是说，西京洛阳北市附近的应天禅院，是宋真宗西巡洛阳时，由夹马营驿馆改建而成，应天禅院建了一个大殿，奉安宋太祖御容。宋仁宗时，又建两个殿，塑宋太宗、宋真宗的圣像。院中后圃种洛阳牡丹珍品万株。庆历八年(公元1048年)，宋仁宗御篆神御三殿牌，太祖、太宗、真宗的神御殿，分别命名兴先殿、帝华殿、昭孝殿。应天禅院为先朝皇帝忌日行香之地，于西京留守府很远，故诗有“正梦寐中行十里”之句，指的就是此处。

　　“正梦寐中行十里”，是宋仁宗时西京留守钱惟演的诗句。

　　应天院的行香活动，由西京留守主祭，由西京御使台组织。宋神宗任用王安石变法，司马光反对变法，退居洛阳，判西京御使台。《邵氏闻见录》卷十一说，枢密副使蔡挺之子、大理寺丞蔡天申到洛阳察访，挟其父势，妄作威福。朝谒应天院神御殿，蔡天申者独立一班。司马光命人将蔡天申引入本班，站在监竹木务官富赞善之下。蔡天申当日就离开了洛阳。

　　五代时期的夹马营规模很大，在此基础上改建的应天院规模更大。南宋王应麟《玉海》卷一百六十八载，应天院“凡九百九十一区(间)”。应天院仍然具有驿馆的功能，北宋黄伯思《东观馀论》之《跋世说第三卷后》说：“大观己丑岁八月十日夜，于洛北应天寺校此卷。时迎奉三圣御容，同舍宿者留守判官刘亨道、府推官张东美、河南丞王质夫。”

　　北宋末年，应天院和繁华的西京洛阳，一起被金兵焚毁。（郑贞富）
[ 责任编辑：史戎戎]
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