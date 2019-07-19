“厉害了，不愧是千年古都！”“这无数个点背后，每个都有波澜壮阔的故事吧。”“求博主发一张高清版的。”近日，一张和洛阳有关的地图在网上火了，这幅地图上标注了伊洛盆地里200多座帝陵及名人墓葬的位置。这张地图的制作者并不是专业考古人员，而是我市孟津县一位名叫许岩的准大学生小伙。





“厉害了，不愧是千年古都！”“这无数个点背后，每个都有波澜壮阔的故事吧。”“求博主发一张高清版的。”近日，一张和洛阳有关的地图在网上火了，这幅地图上标注了伊洛盆地里200多座帝陵及名人墓葬的位置。这张地图的制作者并不是专业考古人员，而是我市孟津县一位名叫许岩的准大学生小伙。

小爱好：一辆电动车，陪他走遍邙山角角落落

“其实这就是我的一个小爱好，没想到突然就火了。”高高的个子，笑起来有些腼腆，记者18日见到许岩时，他这样说道。1999年出生的他即将进入焦作大学学习汉语言文学专业，这张在网上引发热议的地图就是他制作的。

洛阳古代艺术博物馆 记者 梅占国 摄 （资料图）

“北邙山上列坟茔，万古千秋对洛城”，东汉以来，洛阳城北的邙山就成为王侯公卿的理想葬身之所。家住孟津的许岩从小就在邙山上长大，对那些高大的土丘也是司空见惯。“小时候确实没什么感觉，真正喜欢上这些文物就是最近两年的事，而且是一个偶然的契机。”许岩说。

他向记者介绍，网剧《大军师司马懿之军师联盟》的热播，让他突然意识到自己身边的这些土丘埋藏着无数惊心动魄的故事。“就感到头皮一麻，觉得受到了一种触动，希望更深入地去了解。”许岩说。

自此之后，一辆小小的电动车就成了他的“好伙伴”，大汉冢、二汉冢、曹休墓、魏孝明帝定陵……一有时间，他就去探寻邙山的角角落落，留下照片以及位置坐标等信息。