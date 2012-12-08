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倒卖转租保障性住房，人人喊打！洛阳将重点整治这9种行为
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-05-21 19:17

中介机构积极签订诚信服务承诺书

　　“给一定好处费，帮你弄套经适房”“申请的公租房转租给别人”“交了中介费后，发现房屋已被查封或抵押”“为少缴税，签订不同价款的阴阳合同”……这些有关住房的行为，将被严打！今日起，我市开展房地产中介市场倒卖转租保障性住房专项整治活动。

　　市房管局相关负责人介绍，截至目前，全市在备案有效期的房地产经纪企业185家，分支机构470余家，从业人员3500余人。中介机构水平参差不齐，一些机构违规经营、欺骗消费者，尤其是个别中介机构的员工参与倒卖转租经济适用房、公租房等行为，百姓深恶痛绝。

　　去年年底至今年年初，市房管部门对城市区512家房地产中介门店检查整治，现场整改200多个问题，对29家未备案的中介机构进行曝光，对1名涉嫌以炒卖经济适用房房号谋取不当利益的从业人员向公安机关报案。此次整治，将形成连环效应，在全社会形成对倒卖转租保障性住房等行为“人人喊打”的氛围。

　　该负责人提醒，经济适用房是政府部门为解决广大中低收入家庭住房困难建设的保障性住房，符合条件的保障性住房都要进行公开申请、认购等，由市纪检、公证、新闻等相关部门全程监督，不收取任何费用，此前就出现过有市民向骗子交几万元服务费买经济适用房而“钱房两空”的受骗情况，提醒广大市民不要听信任何传言，谨防上当受骗。

　　今后市民发现如下行为，可及时向相关部门举报。

　　违法倒卖经济适用住房，转租经济适用住房、公共租赁住房、廉租住房，代办经济适用住房、公共租赁住房、廉租住房申请及分配等，私自发布经济适用房、公租房、廉租房相关信息。

　　为不符合交易条件的房屋提供经纪服务，或对购房人隐瞒抵押、查封等限制房屋交易的信息。

　　未按规定到所在县(市)区房地产管理部门备案。

　　为客户就同一房屋签订不同交易价款的“阴阳合同”提供便利，非法规避房屋交易税费。

　　发布虚假房源、不实价格信息招揽业务，诱骗消费者。

　　未经当事人同意，擅自通过网签系统签订中介服务合同、交易合同。

　　低价收进高价卖(租)出房屋赚取差价。

　　代理销售未取得预售许可证的商品房。

　　采取威胁、恐吓等暴力手段驱逐承租人，恶意克扣保证金和预订金。

　　其他违法违规行为。

　　举报电话如下：

　　瀍河区：65171967

　　洛龙区：65903237

　　西工区：63225180

　　伊滨区：69690911

　　老城区：65151060

　　高新区：64332520

　　涧西区：64150113

　　中介协会：63276336

（洛报融媒记者 赵佳 通讯员 刘飞）
[ 责任编辑：马佳佳]
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