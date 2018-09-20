洛阳一男童掉进7米深“黑洞”　别怕！消防叔叔抱你上来

“我们也不清楚楼里留个暗井干啥用。”今日说起此事，高新区消防救援大队消防队员说，一个五六岁的男童掉进1楼电梯井旁的暗井里，多亏井底杂物起到缓冲作用，孩子没有大碍。

“我们也不清楚楼里留个暗井干啥用。”今日说起此事，高新区消防救援大队消防队员说，一个五六岁的男童掉进1楼电梯井旁的暗井里，多亏井底杂物起到缓冲作用，孩子没有大碍。

此事发生在19日。当日19时20分前后，高新区消防救援大队消防队员接到一起求助，在河洛路附近一小区，有个男童不慎掉进暗井里。消防队员到达现场时，孩子的父母一脸无助。消防队员得知，孩子有五六岁，出来玩一直没回家，家人出来到处寻找，才知道孩子掉进1楼电梯井旁的暗井里。

“暗井洞口截面长约0.6厘米、宽约0.4厘米，深度有7米，未做任何防护措施。”消防队员说，他们利用强光手电从洞口照射，发现男童躺在井底，伤情不明。由于井内空间与井口宽度过于狭窄，只能容纳一人，消防队员赵存玉主动要求下井救人。他穿戴好救援绳索，在队友协助下下井，到达井底后紧紧抱着孩子，上边的队友将俩人缓慢拉上来。

万幸的是，经初步检查孩子并无明显外伤，安全起见，孩子随即被送往医院做进一步检查。消防队员说，孩子没有受伤主要得益于井底有泡沫、纸箱等杂物起到缓冲作用。(洛报融媒记者 魏巍/文 通讯员 王倩 楚子煜/图)