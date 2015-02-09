与亲人失散13年　洛阳救助部门送“大海”回家

今日上午，在新安县流浪乞讨救助管理站，新安县民政局局长王新营紧紧拉住被救助人员赵大海(化名)的手，为他即将与亲人团聚而高兴，也祝他健康幸福。当天，与家人失散13年之久的大海，踏上了回家的路。

“大海，今天送你回家，高兴吗？”

“太高兴了，我能见到妈妈了！”

今日上午，在新安县流浪乞讨救助管理站，新安县民政局局长王新营紧紧拉住被救助人员赵大海(化名)的手，为他即将与亲人团聚而高兴，也祝他健康幸福。当天，与家人失散13年之久的大海，踏上了回家的路。

13年前，大海走失，并于2016年流浪乞讨至新安县。之后，包括新安县民政局在内的我市有关部门，积极为大海寻找失散的亲人。前不久，从吉林省传来寻亲消息，大海的亲人找到了。

7年前，新安民政部门寒夜救大海

新安县流浪乞讨救助管理站站长郭军清楚地记得，那是2012年12月26日，一个寒冷的夜晚。

“当天晚上9点左右，我们接到110电话称，有一名流浪乞讨人员需要救助。”郭军说，接到公安机关的电话后，他与工作人员陈立强等人迅速赶到了新安县老城转角楼附近，看见一名约40岁的男性流浪乞讨人员蜷曲在路灯下，冻得瑟瑟发抖。

当时，这名男子身穿黑色棉衣，蓬头垢面。郭军见状，急忙从路边的餐饮点买来食品递给了他。

郭军介绍，他们与公安民警询问该男子有关情况，发现他言语表达不清，思维逻辑混乱，疑似精神障碍。与此同时，公安民警为男子照了相，通过人脸比对系统进行比对，也没有查到有关信息。

如今已是新安县流浪乞讨救助管理站副站长的陈立强告诉记者，之后，他们将这名自称“赵大海”的流浪乞讨男子接了回去，悉心照料，并积极通过多种渠道寻找其家人。

大海得到悉心照料，寻亲工作从未中断

今日上午，记者见到了大海，与之前拍摄的照片相比，俨然是换了一个人。他精神不错，正在与其他被求助人员在救助管理站的凉亭上乘凉。当记者问他是否想回家时，他表现得异常高兴，一个劲地说：“想回家，想妈妈。”

郭军说，2012年，新安县民政部门的救助条件有限，加之大海看上去病情严重，需要及时治疗，于是，他们积极向上级报告，将大海送到了洛阳市救助管理站。之后，大海在这里开始了崭新的生活。

洛阳市救助管理站有关负责人介绍，大海来了之后，该站及时将其送往洛阳东都医院等医院进行治疗，加之照料周到，大海的病情一天天好转，精神状态也逐渐好了起来。期间，民政部门在媒体为大海刊登了寻亲启事，并经常询问大海有关家庭情况。

在这期间，新安县民政局也经常前去看望大海，特别是在大海住院治疗期间，工作人员每月定期前去探望、照料，也多次想从大海口中获得有用信息，但一直未果。

看到母亲的照片，大海哭成了泪人

2018年，新安县流浪乞讨救助管理站建成投用，大海被接到了这里。

郭军介绍，大海性情温和，见人就笑，还经常帮别人干活，但有时也闷闷不乐。每当这时，大家就知道他是想家了。大海的举动，成为民政部门为其寻亲的动力。

“他有时说家是北京的，有时说是山东的。这几年，我们与多地民政、公安等部门联系，但一直没能为他找到失散的亲人。”陈立强说，他们将大海的信息传送至全国救助管理信息系统，希望能够为大海寻亲带来帮助。

5月13日，吉林省一家媒体联系到洛阳市救助管理站，称吉林省四平市的孙女士寻找13年前走失的儿子，其信息与全国救助管理信息系统上赵大海的信息吻合。

当得到这一消息后，新安县流浪乞讨救助管理站工作人员第一时间将此事告诉了大海。此时的大海非常高兴，像变了个人似的，整晚睡不着觉。管理站不得不将他安排至单间居住，并派专人照料。

5月15日，洛阳市救助管理站有关负责人来到新安县，当他把手机中孙女士的照片递到大海眼前时，大海瞬间泪流满面，嘴里不停地喊着：“妈妈，妈妈……”

“这时，我们基本可以确定，失散13年的大海可以回家了。”郭军告诉记者，当天，有关人员为大海采集了DNA检测样本，他们与吉林省有关部门协调后，决定亲自将大海送至家中，与亲人团聚。

离开救助站，大海一步三回头

今日中午，新安县流浪乞讨救助管理站集体吃饺子，这饺子，是大海平日里最爱吃的。

护工孟小霞告诉记者，她已经照料大海近一年时间，与大海感情深厚。“虽然他患有精神疾病，但他很听话，不吵不闹，也很懂事。”孟小霞说，在救助管理站，大海是公认的“老好人”。

救助管理站为大海准备了崭新的衣服，还购买了两套换洗内衣，一切准备得妥妥当当，并与大海合影留念。临走时，大海跑进房间，把自己的被子叠得整整齐齐。他的这一举动，让在场的人无不动容。

下午3时许，大海走出救助管理站的大门，这期间，他不停地扭过头去，看着送他的人们，露出幸福的微笑。那微笑，像是恋恋不舍，像是最后的告别，更像是深深的感谢。

“送大海回家。”送行的人群中，对大海的祝福不绝于耳。

下午5时，洛阳站，由洛阳开往天津的K330次列车缓缓驶离站台。明日，大海将换乘火车前往长春，与亲人团聚。（洛报融媒记者 李三旺/文 高山岳/图 特约通讯员 刘功银 )