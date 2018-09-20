洛阳高新区新添一所小学 今年秋季投用

洛深国际学校位于河洛路与凌波路交叉口东北角，项目用地面积21610平方米，总建筑面积24474平方米。 今日，在洛阳高新区洛深国际学校项目现场，新建教学楼、体育馆拔地而起，靓姿初现。 洛深国际学校位于河洛路与凌波路交叉口东北角，项目用地面积21610平方米，总建筑面积24474平方米。 建成后高新区将新添一所拥有36个教学班，引入优质教育师资力量的六年制完全小学。目前2栋教学楼和体育馆已经建成,整体工程量完成98%，下一步将进行操场塑胶跑道的铺装等收尾工程。预计今年秋季新学期建成投用。（洛报融媒记者 潘郁 特约通讯员 王思臣 摄）