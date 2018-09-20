省十三届老年人体育健身大会网球比赛在洛开赛

今日，省十三届老年人体育健身大会网球比赛在市体育中心网球场开赛。

今日，省十三届老年人体育健身大会网球比赛在市体育中心网球场开赛。

该赛事由省体育局、省委老干部局、省老年人体育协会主办，市体育局、市委老干部局、市老年人体育协会承办，省网球协会、市体育中心、市体育总会、市网球协会协办。比赛项目设置甲、乙两个年龄组，每个年龄组设男双、女双、混双三个单项。其中，甲组年龄为男65至70岁，女63至70岁，乙组年龄为男60至64岁，女55至62岁。比赛采用6局先胜和平局决胜制。

来自全省的12支代表队、近百名运动员参加比赛。此次比赛在洛阳举办，将对我市老年网球运动的发展起到积极推动作用。

该比赛从21日持续至23日，每天的8时和14时，喜欢网球运动的市民可前去观赛。（洛报融媒记者 常书香 通讯员 沈鸿灿）