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心疼！深夜，嵩县两岁小女孩赤脚守在醉酒爸爸身边……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-05-21 14:40

　　19日深夜，嵩县县城东花坛路边，一名醉酒男子躺在路边酣睡。他身旁有一名两岁左右的小女孩，赤脚守护着，孤立无援。

　　当天23时18分，嵩县公安局巡特警大队处警人员接到报警，赶到现场后，看到醉酒男子上衣敞开，躺在路边，无论如何呼叫，都无法将他叫醒。

　　醉酒男子的旁边，一名两岁多的小女孩赤脚站着，不哭不闹，样子特别“萌”。因为年龄小，她也说不出爸爸妈妈的名字和家庭住址。

　　处警人员一边根据醉酒男子身上的身份证信息联系其户籍地村干部核实情况，一边拨打120急救电话，将醉酒男子送往医院救治。

　　醉酒男子送走了，处警人员要继续巡逻，考虑到110指挥中心接警员都是女性，有的也有小孩，心思细腻，能将小女孩照顾的得更好，便决定将她送到那里。途中，他们还给小女孩买来牛奶、小食品等。

　　20日0点10分，处警人员顺利将小女孩送到嵩县公安局110指挥中心接警员手中，才安心离开。

　　在嵩县公安局110指挥中心，小女孩不哭不闹、懂事的样子让同是母亲的接警员心疼不已。经过耐心细致的沟通，才确定醉酒男子是小女孩的父亲。接警员们在工作之余，细心陪护小女孩，给她吃的玩的，逗她开心，直至将她哄睡。一大早，嵩县公安县局网监大队指导员张劲斐还特意到街上买了双凉鞋，给小女孩穿上。

　　接警员细致的照顾让小女孩不时发出欢快的笑声。临近中午，接到通知的小女孩亲属赶到嵩县公安局来接孩子，懂事的小姑娘搂着陪伴自己的“妈妈们”哭着不愿撒手……（洛报融媒记者 申利超 通讯员 王云龙 文/图）
[ 责任编辑：张惟一]
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