洛阳公积金新政策解读：双职工家庭认定不仅限于本市 还有这些你关心的……

今日上午，市住房公积金管理中心召开新政策发布解读会，就提高个人住房贷款最高额度和部分提取政策的调整进行解读。

今日上午，市住房公积金管理中心召开新政策发布解读会，就提高个人住房贷款最高额度和部分提取政策的调整进行解读。

贷款最高额度并不等同于职工实际贷款额度 实际以测算为准

政策：自6月1日起，我市提高住房公积金个人贷款最高额度，双职工缴存家庭住房公积金最高可贷55万元，单职工缴存家庭住房公积金最高可贷45万元，我市引进的高层次人才最高可贷60万元。（>>>>新闻回放）

解读：本次提高的是最高贷款额度，贷款利率、贷款额度计算方法不变。市民实际贷款额度高低与账户余额、缴存时间有关，可在市住房公积金官方网站和微信公众号上进行查询。

双职工家庭认定，不仅限于我市，申请异地贷款的职工，即便一方或双方在省内异地缴存也可认定为双职工家庭，只需提供在异地缴存证明即可。举例来说，市民张先生和妻子在郑州缴纳有公积金，户口均在洛阳本地，夫妻双方符合异地贷款条件，如果在洛阳买房，届时可参照新政计算贷款额度。

高层次人才不受缴存时间和个人账户余额限制，在认定方面，主要凭省市颁发的高层次人才证书。

近期已经办理面签的，原则上按照合同约定执行。举例来说，市民张先生此前办理组合贷，公积金贷款40万元，商贷14万元，如果面签过后想要取消，就意味着与开发商签订的购房合同、与银行签订的商贷合同、与住房公积金管理中心签订的贷款合同都要解除。同时，如果已经办理抵押，还要与担保公司解除抵押。此外，按照新政，贷款必须提供夫妻双方征信报告，只有通过审核，才能够获得贷款。

提取：6月1日前参照原政策执行符合条件即可办理提取

政策：6月1日起，我市住房公积金部分提取政策将进行调整。

购房提取政策变化：购买自住住房提取(含商品房、经适房、房改房、拆迁房、二手房)，原规定：符合因购房提取的，购房合同或协议签订之日起5年内可一次或分次办理提取，每次间隔须满12个月以上，合计提取总额不得超出付款票据金额，超过有效期后不可办理购房提取。现修改为：提取凭证5年有效期内只可提取1次，提取额不得超出付款票据金额。同样，超过有效期后不可办理购房提取。

解读：为做好政策衔接，6月1日前，参照原政策执行，只要符合提取条件，市民可到各营业部办理提取。6月1日政策调整后,已办理因购房提取的,可在提取凭证5年有效期内，再提取1次,首次办理的职工在了解政策后,自主选择提取时间。

举例来说，市民王先生3年前买房，目前只要符合原提取政策，在6月1日新政实施前即可再提取一次，新政实施后满足条件可再提取一次。

取消装修提取、物业费提取、大病提取政策

政策：自6月1日起，取消装修提取、物业费提取、大病提取政策。

解读：很多市民认为取消这些政策，会给提取造成不便。数据显示， 2018年实际按装修提取39笔，金额156.1万元；物业费提取160笔，资金32.8万元；大病提取119笔，377万元，三项共计提取565.9万元，仅占年提取总额的1.2‰。总提取人数较少，总提取金额较小，这一调整实际上对市民办理提取业务影响不大。

此外，提取政策调整主要也是为了规范我市公积金提取政策，突出专款专用，将更多的资金用于发放职工购房贷款。政策调整并没有离开公积金取之于民、用之于民、服务于民这一原则。

多种措施应对公积金政策调整

市区营业部将在市民之家住房公积金咨询台增派业务骨干，加大巡查力度，做好缴存职工的现场新政咨询解读工作。

同时，对涉及个贷、提取政策调整的业务，分别开设个贷、提取新政专柜进行办理。在资料齐全的情况下，市区营业部坚决落实“只需跑一次”的承诺。

为保证住房公积金12329热线接通率，市区营业部积极将调配工作人员，及时详细解答缴存职工对新政策理解、执行方面的疑问，让大家少跑腿就得到满意答复。(洛报融媒体记者 郭飞飞 通讯员 宋旻哲)