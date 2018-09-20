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洛阳这个“大胃王”每天“吃”500公斤餐厨垃圾
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-05-21 09:07

生成的有机肥料

　　近日，在位于洛龙区市府东街与政和路交叉口附近的市直机关餐厅院内，全市首个餐厨垃圾处理示范项目建成投用。该项目建设运营方河南归然环保科技有限公司办公室主任周仪介绍，有机垃圾生物处理设备“大胃王”可以就地“消化”餐厨垃圾，“吐出”有机肥料。“大胃王”究竟有多大本事？咱们去看看吧！

　　一桶餐厨垃圾直接倒进“嘴”里

　　“大胃王”的“嘴”距地面约2米高，下面有个叫“提升系统”的机械装置，就是它的两只“手”。工作人员将装满餐厨垃圾的塑料桶放好，按下“提升系统”按钮。“大胃王”的“嘴”缓缓张开，两只“手”紧紧抓住塑料桶，慢慢送到“嘴”边，然后把整桶剩饭剩菜倒进“嘴”里，开始“大快朵颐”。

　　水油分离，“干货”进入“消化系统”

　　“大胃王”身上一排排全钢材质的粉碎装置不断“咀嚼”，将餐厨垃圾脱油、脱水，并将水油分离的餐厨垃圾制成片状。

　　周仪说，这个步骤主要是为了最大限度节省空间、降低能耗。之后，分离出的废水和油渣儿被排到化粪池内，餐厨垃圾残渣则进入“大胃王”的“消化系统”。

　　一次消化

　　“大胃王”的“消化系统”是一个近4米长的密封舱，分为一号舱、二号舱和三号舱。一次消化其实就是初次发酵，被处理过的餐厨垃圾残渣被自动传送到一号舱，经过高温接种，就变成了类似于绒毛的褐色发酵物。

　　二次消化

　　密封舱内有一部“电梯”，担负“消化系统”的传送任务。已经完成初次发酵的餐厨垃圾残渣，会被“电梯”送入二号舱再次发酵，保证餐厨垃圾被最大限度利用。

　　生成有机肥料，废物变宝贝

　　对于人类而言，食物经过消化后，营养物质留在体内，废物排出体外。对于“大胃王”来说刚好相反。打开三号舱的舱门，大量类似于泥土的褐色粉末状物体不断流出，细闻还有一股淡淡的香味，这就是餐厨垃圾的“排泄物”——已经变为宝贝的有机肥料。

　　“这些有机肥料的有机质含量在80%以上，是一般肥料的两倍，大田作物、园林种植作物都可以使用。”周仪说。

　　相关链接

　　●问题一：餐厨垃圾变废为宝需要多长时间？

　　答：“大胃王”的日处理餐厨垃圾量为200公斤至10万公斤，以我市首个投用的餐厨垃圾处理示范项目为例，其日处理量为500公斤，一般需要3天至5天即可变为有机肥料。

　　●问题二：餐厨垃圾那么臭，处理过程中臭味大怎么办？

　　答：其实，除了把剩饭剩菜送到“嘴”里时有臭味，从“咀嚼”“消化”到“排泄”，都是在全封闭的条件下进行的，已经将臭味牢牢锁住，以免打扰到别人。另外，“大胃王”的“消化系统”旁边还有一个圆柱形的除臭罐，可以在发酵过程中根据情况调节微生物空气含量，以免发酵不达标产生臭味。（洛阳晚报记者 李岚 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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