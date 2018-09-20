谷水，穿行在历史深处的河流

和今天的地名不同，古代的谷水是一条河。这条河与洛阳城的历史密不可分。东周时“谷、洛斗”，差点儿淹没王宫；汉魏洛阳城的阳渠，是它的一部分；隋炀帝修大运河，是从西苑引“谷、洛水”为源头的……历史上的谷水，究竟是怎样的一条河流？

和今天的地名不同，古代的谷水是一条河。这条河与洛阳城的历史密不可分。东周时“谷、洛斗”，差点儿淹没王宫；汉魏洛阳城的阳渠，是它的一部分；隋炀帝修大运河，是从西苑引“谷、洛水”为源头的……历史上的谷水，究竟是怎样的一条河流？

谷水流经的古秦赵会盟台（资料图片）

1 谷水，曾经的名字叫榖水

我对谷水的兴趣由来已久。

这个谷水，不是洛阳人熟知的那个热闹村庄，而是沉寂在历史深处的一条河流。

它从哪里来，到哪里去？为什么“青史留名”后，消失得无影无踪？

在好奇心的驱使下，我特意请教了徐金星先生。他一听就笑了，说：“这个问题，历史上那么多人都弄不明白，现在你想把它讲清楚，有难度。”

尽管如此，作为洛阳隋唐大运河研究会的会长，他还是详尽地为我讲述了谷水的“前世今生”。原来，谷水不仅是隋唐大运河通济渠的源头之一，还对东周王城、汉魏洛阳城等的建设发挥过重要作用。后来，它并没有消失，而是与涧水融为一体。

大凡河流，总能找到源头。在查阅《水经注》等古籍时，我发现几乎从源头开始，谷水和涧水就“纠缠不清”了。当然，那时候的谷水，还被称为榖(gǔ)水、穀(gǔ)水等，谷水是后来的简化写法。

榖和穀字形相近，极易混淆，不过意思相差很大。

榖的部首从“木”，是一种乔木，又称楮(chǔ)，即构树，树皮可以造纸。《山海经》中称，榖山因“其上多榖”而得名，爽水出自此山，“而北流注于榖水”。

穀的部首从“禾”，是谷的繁体字，一般指山谷、五谷等。

古人抄书，一笔不慎，就可能将榖和穀混为一谈。因此，作为谷水的古称，榖水和穀水都较常见。谷水流经的地方，有以水命名的谷州、谷城等，其古称也同样存在这种情况。

有学者对照《山海经》等古籍，认为谷水的古称应为榖水，榖的部首从“木”。在北宋刻印的《资治通鉴》《太平御览》等书中，也能找到相应的证据。如《资治通鉴》中记载，唐武德四年(公元621年)，李世民在洛阳讨伐王世充，当时“移军青城宫，壁垒未立”。王世充率众二万，“凭故马坊垣堑，临榖水以拒唐兵”。

如今，人们习惯了说谷水，对它的古称似乎并不在意。

然而，对一条河流来说，古称往往与其源头有关。

2 谷水的源头在渑池

谷水发源于渑池。渑池是地名，西汉置县，古称黾池，又称彭池。它曾为“雒都边邑”，今属三门峡市。

据《水经注》等记载，谷水的具体发源地，在渑池西南马头山的谷阳谷。按《元和郡县图志》中的说法，谷阳谷又称谷阳山，在永宁(即洛宁)西北27.5公里处。

谷水从西南向东北流出渑池，流经城中的秦赵会盟处。战国时期，赵国大夫蔺相如不畏强权，在这里与秦王针锋相对，上演了他人生中极辉煌的一幕。

《史记·廉颇蔺相如列传》中记载了这个故事。

秦昭襄王时，秦国曾三次发兵攻赵，赵国虽然失利，却不甘屈服。为征服赵国，公元前279年，秦昭襄王派人告诉赵惠文王，为促进两国友好相处，双方可在渑池会盟。

明知其中有诈，蔺相如还是陪着赵王来了。果然，双方宴饮时，秦王逼赵王鼓瑟助兴，并令秦国史官记入史册，以羞辱赵王。蔺相如见状挺身而出，强请秦王击缶，也命赵国史官记入史册。

秦国见讨不到便宜，又让赵国割让15座城池给秦王祝寿。蔺相如毫不退缩，也让秦国割让都城咸阳给赵王祝寿。双方针锋相对，直到宴会结束，秦王也没占到便宜，只得与赵王修好，双方会盟高台。

秦赵会盟对双方都有好处，因此，此处又被世人称为俱利城。《元和郡县图志》中记载：“谷水，南去县二百步，东经秦、赵两城，俗谓之俱利城。东城在县西十三里，西城在县西十四里，昔秦赵会于渑池之处。”

谷水出渑池，经新安至洛阳城，东流注于洛河，全长100公里左右。当然，这只是后人估算的长度。

北宋时，司马光从渑池到洛阳，曾顺着谷水河道走了百余里，一路上风光无限。快到洛阳城时，大概有些累了，也可能留恋美景，他写了一首诗，题目就叫《自渑于洛循谷水行百余里》：

已烦谷水远相送，更得嵩峰遥见迎。

水碧峰青看未足，却愁前到洛阳城。

司马光是历史学家，不知在他心中，是否分得清谷水和涧水？反正在他之前，很多人都分不清楚。

3 难分彼此的谷水和涧水

谷水出渑池后，向东北流经东崤。这里地势绝险，曾为古战场。

谷水再东流，有北溪汇入。北溪出自广阳山，又称渑池山，在渑池东北10公里处。《水经注》中记载：“溪水北出渑池山，东南流注于谷，疑即孔安国所谓涧水也。”

孔安国是西汉人，曾称“涧水出渑池山”。郦道元曾在北魏都城洛阳生活，可以实地考察，但他在《水经注》中写到此处，也有些茫然。

谷水和涧水，到底是不是一条河？

还是看《水经注》吧。郦道元认为，如果孔安国说的就是涧水，“然谷水出渑池，下合涧水，得其通称，或亦指之为涧水也。并未之详耳”。

就算谷水与涧水合流后，通称涧水，他仍有疑问：“今孝水东十里有水，世谓之慈涧，又谓之涧水。按《山海经》则少水也，而非涧水，盖习俗之误耳。又按河南有离山水，谓之为涧水。”这条涧水“旧与谷水乱流，南入于洛。今谷水东入千金渠，涧水与之俱，东入洛矣。或以是水并为周公之所相卜也。吕忱曰：今河南死水，疑其是此水也。然意所未详，故并书存之耳”。

涧水与谷水“乱流”，难分彼此，让郦道元颇为苦恼。他的处理办法，是将几种说法都罗列出来，供人参考。成书更早的《山海经》，则明确称：“白石之山……涧水出于其阴，北流注于谷。世谓是山曰广阳山。”

在《水经注》中，郦道元也采用了“涧水出新安县南白石山”的说法。至于出自广阳山的那条溪水，孔安国说是涧水，清代熊会贞在《水经注疏》中则称：“水在今新安县西北，俗名谷水。东南流注于谷。”

看来，只有涧水和谷水并称，才好解决这些分歧。

在《辞海》中，作为古水名的谷水，就是这样解释的：“即河南渑池县南渑水及其下游涧水，东流至洛阳市西注入洛河。东周王城在谷、洛二水合流处东北岸，《国语》称周灵王时“谷、洛斗，将毁王宫”，即此。东汉、魏、晋、北魏都洛阳，曾导谷水使东出王城北，合瀍水东注为阳渠，径洛阳城北，东至偃师县东南入洛，故《水经注》称王城西故渎为死谷，时已无水，改以阳渠为谷水下游。隋复故道。近世改称上源为渑水，自渑池县东合涧水以下称涧水，别以新安县西北南流入涧一水为谷水。”

接下来，我们就讲讲谷水的故事。（洛阳晚报首席记者 张广英）