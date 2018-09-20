近日，汉源语文研究所在洛阳师范学院揭牌，将为我省中小学语文教学改革、一线语文教师教学水平提升提供支持。
近日，汉源语文研究所在洛阳师范学院揭牌，将为我省中小学语文教学改革、一线语文教师教学水平提升提供支持。
该研究所由洛阳师范学院与北京汉源兴华教育科技有限公司共同发起成立，旨在整合各方优质资源，开创中小学语文教育新模式，为我省语言文字研究推广工作和语文教师培训提供强有力支撑。
在揭牌仪式上，北京汉源兴华教育科技有限公司与洛阳师范学院文学院签署了首期资金为28万元的中小学一线语文教师委托培养协议，并与洛阳师范学院汉语语文研究所签署“汉源汉字语文教学研究”协议。 （洛阳日报记者 常书香）
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