今日小满 洛阳最高气温32℃

今天晴天，偏西风转偏南风3级左右，气温15℃到32℃。

今日是小满，小满是隶属夏季的第二个节气，也是夏季节气中升温速度最快的一个。俗语说：“小满暖洋洋，不热也不凉。”这几日的天气，也正应了这句话。

昨日，我市蓝天白云格外漂亮，成为一幅美丽的画卷

记者 高山岳 摄

虽说午后天气较热，而且有干风，但风还不到“热浪滚滚”的程度，吹在身上还算舒适。

市气象台预计，今天晴天，偏西风转偏南风3级左右，气温15℃到32℃；明天晴天间多云，偏南风3级至4级，气温16℃到36℃。

寒来暑往是气候，鸟语花香是物候。小满是一个表征物候的节气。其关注点不在气，而在物，所以小满之名，有两层含义：

第一，与农候相关。“小满者，物至于此小得盈满。”“小满，四月中，谓麦之气至此方小满，因未熟也。”从农候上看，小满是麦子籽粒乳熟、将满未满的时节。农耕社会起源的节气中，小满、芒种是物候节气，也是与农桑关联度很高的节气。

第二，与降水相关。谚语说：“小满大满江河满。”南方的暴雨开始增多，降水频繁。和风细雨少了，疾风骤雨多了，雨水常常以急促而凶悍的方式降临。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 禹东晖）