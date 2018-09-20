汝阳县：加压奋进不停步 全力冲刺“双过半”

近日，一车车优质建筑玻璃从汝阳优克玻璃有限公司下线，运往万达、碧桂园等高端房产建设项目一线；前坪水库建设工地机声隆隆，大坝接近坝顶高程，工人们正全力以赴展开施工会战，确保今年10月开始下闸蓄水；位于汝河南北两岸、总面积4万平方米的汝河滨水游园，绿化施工正紧锣密鼓地进行……

近日，一车车优质建筑玻璃从汝阳优克玻璃有限公司下线，运往万达、碧桂园等高端房产建设项目一线；前坪水库建设工地机声隆隆，大坝接近坝顶高程，工人们正全力以赴展开施工会战，确保今年10月开始下闸蓄水；位于汝河南北两岸、总面积4万平方米的汝河滨水游园，绿化施工正紧锣密鼓地进行……

春去夏至，汝阳县加压奋进的步伐一刻未停歇。

今年一季度，汝阳县立足洛阳南部生态涵养区功能定位，推进新产业成长和传统产业转型升级，保持了稳中有进、稳中向好的态势，实现地区生产总值37亿元，同比增长9.2%，圆满实现了“开门红”目标。

产业发展提质增效。加快项目建设，一季度实施重点项目65个，完成投资45.7亿元；开放招商，延展装配式建筑产业链条，一季度签约项目9个，签约金额50.7亿元；电子商务进农村综合示范县建设进展顺利，建成乡(镇)电商服务站点110个。

脱贫攻坚扎实推进。紧盯“脱贫摘帽”目标，扎实开展“绣花式”扶贫，推行战区制，建立立体责任体系，确保脱贫攻坚各项工作全面落实；健全完善县乡村三级信息采集机制；批复基础设施及公共服务项目221个，总投资1.4亿元，竣工128个；依托产业基地，开展精准招商，加快建设返乡创业园，吸引更多农民工回乡创业就业，来料加工、特色种植养殖、服装加工等带贫效果明显。

城乡建设融合发展。实施百城提质重点项目91个，总投资65.5亿元；发展新型经营主体1213家，“三品一标”农产品生产面积达42.7万亩；大力开展农村人居环境综合整治，投资15亿元的垃圾治理、污水整治、厕所革命等基础设施项目稳步推进。

生态环境不断改善。深入实施大气、水、土壤污染防治，将该县41家企业列入管控清单；全面推进河长制工作，非法采砂、非法养殖、侵占河道等突出问题得到有效解决；国土绿化提速提质，完成春季绿化造林6.4万亩，国储林项目完成土地流转1.7万亩。

民生福祉全面提升。不断完善义务教育阶段15所学校的基础设施和教学设备，职教中心和县第三高中建设有序推进；强力推进“互联网+健康诊疗”，县人民医院新院区病房综合楼主体封顶，老年养护楼和民康养老服务中心竣工投用；城镇新增就业1561人，失业人员再就业327人，发放创业担保贷款3210万元。

汝阳县相关负责人表示，下一步要坚持目标导向、问题导向，突出重点，铆足干劲，全力以赴抓落实，以月保季、以季保年，大干二季度，确保上半年时间任务“双过半”。以项目建设为抓手，加快引导传统产业转型升级，做大做强新兴产业；以消费升级为抓手，拓宽发展新领域，培育发展新产业，谋划发展新业态；以乡村振兴为抓手，推进农业农村现代化；打好精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险攻坚战；全面推进基础设施建设，加快改革创新步伐。

同时，汝阳县还将抓好群众最为关心的民生问题，力争10所在建义务教育学校建成投用，增加学位1.3万个；完成2所民办养老机构建设运行任务；县人民医院新建项目全面开工，病房综合楼竣工投用，内外科病房楼主体完工；新建5个城市书房，推进“两馆一站”免费开放。（洛阳日报记者 李冰 通讯员 吴会菊 丁霄毅）